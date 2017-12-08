即巿股評 港股直擊

美股係強到你唔信，雖然侵侵喺中東點著火頭，又話要誅殺金仔，兼且今晚又話政府莫財，隨時暫停運作，但係美股調整咗兩三日，隔晚又回升，帶動港股今日再反彈。

港股噚日一度下試100日線，成功尋找支持後，今日承接外圍股市回升高開，恒指高開96點後，雖然曾收窄升幅低見28344點，其後愈戰愈勇，愈彈愈高，半日收市前最多升274點，高見28578點，中午報收28550點；國指升127點，報收11278點，少咗阿爺阻頭阻勢，係彈得輕鬆啲，唔似得噚日A股死死吓，搞到港股彈唔起。其實阿Man都講過，恒指牛證周三被殺得七七八八，大戶基本上開咗大餐，嚴重超賣下反彈好正常。

重磅股普遍反彈，騰訊(00700)劏完一大批肥牛，終於識得反彈，今日再升2.6%，報收388.4元，短線反彈阻力喺392元，反彈期望勿過高。至於其他科技股有龍頭大哥射住，跌咗咁多梗要彈，瑞聲(02018)曾升7.6%，半日升5.7%；舜宇(02382)曾升5.8%，半日升4%。其他科技股亦錄得不俗反彈升幅，不過睇番之前急跌嘅累積跌幅，今日反彈相對濕濕碎。同樣道理，內房股一樣反彈，但反彈幅度同樣比較累積跌幅係碎料。

港股反彈可以去到幾多無人知，但阿Man相信依家只係反彈，而唔係見底回升，大市一日唔企穩喺50日線(約28750)再築底，要再破頂唔容易。反而今次反彈唔升穿50日線的話，仍然會再之回落，問題係100日(約28150)已有支持，抑或再插深啲。最重要係大戶喺28800點樓上計數離場，又點會喺同一水平再入場，至少等到下個月踏入新一年度先再開倉。加上下星期美國議息，一旦港元隨後加息，大戶要有藉口再開殺戒。

唔少粉絲問阿Man，若然大市要整固或再調整，二三線股仔仲有冇機會落吓鑊，話晒2017年全年無佢哋份，下個升浪點到輪到股仔玩。阿Man可以好肯定咁答大家，自今年中『粉塵爆炸』後，已經判咗啲股仔死刑，監管機構對相關股份窮追猛打，吓吓出動紅牌趕出場，更甚者直情DQ公司強制除牌。再加埋噚日發生康宏(01019)集團高層被ICAC拘捕一事，即係監管機構已掌握佢哋口中嘅邪惡集團嘅犯罪證據，並已轉介執法機構做嘢，咁嘅環境同氣氛之下，個個莊家都怕槍打出頭鳥，仲邊會夠膽入場炒股仔。若然仲有股仔持倉，都係早日分手，唔好再望之後會有機會翻身。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)