港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數靠穩，港股昨日回升78點後，今早進一步造好，板塊以科技、金融和內房股表現較好。

恒指今早高開96點，開市後升幅曾收窄至41點，見28344點半日低，之後回勇，11時後升幅進一步擴大，半日收市前曾升274點，見28577點半日高。恒指中午收報28550點，升247點或0.9%，大市成交額607.25億元。

國企指數報11278點，升127點或1.1%。

A股半日高收，滬指升0.21%；深成指升0.85%。

藍籌金融股造好，友邦(01299)升1.4%；滙控(00005)升0.6%；平保(02318)升3.6%；國壽(02628)升1.9%；港交所(00388)升1.1%；建行(00939)升0.3%。另外，吉利(00175)回升3.1%；銀娛(00027)升1.4%；恒安(01044)曾升7%，半日升3.6%，大和把恒安評級由「持有」升至「買入」，目標價由76.7元升至87.4元。相反，中移動(00941)今早曾再跌1%見近5個月低位，半日跌0.7%，暫見8連跌；聯通(00762)跌2.1%；新地(00016)跌1%；電能(00006)跌1.3%。

焦點板塊

科技股：全線回升，騰訊(00700)曾升2.8%，見388.4元，半日升2.6%；瑞聲(02018)曾升7.6%，半日升5.7%；舜宇(02382)曾升5.8%，半日升4%；高偉(01415)升6.9%；比亞迪電子(00285)升5.8%；鴻騰(06088)回升5.5%；金山軟件(03888)升4.1%；中芯(00981)升4.7%；5G題材股方面，長飛(06869)彈6.5%；中興(00763)升3.6%。焦點半新股方面，閱文(00772)彈6%；眾安在綫(06060)升0.4%；易鑫(02858)升1.3%；雷蛇(01337)升0.3%。

內房股：板塊今早升幅領前，中海外(00688)升2.1%；華潤置地(01109)升3.3%；恒大(03333)回升4.1%；融創(01918)彈5.7%；龍湖(00960)升4.4%；世房(00813)升5.3%。

焦點股份

利豐(00494)：今早顯著高開6.5%，最多升11.8%，半日升11.5%，成交額2.74億元。近年一直看淡利豐的瑞銀發表報告，形容利豐很可能已完成漫長的估值下調過程，預期集團受惠數碼化改革，為2017至2019年盈利復甦奠下基礎，把目標價由2.9元上調至4.4元，評級由「中性」升至「買入」。

「謎網股」：康宏環球(01019)副主席馮雪心、執行董事陳麗兒及其他高層昨日被廉公帶走協助調查。廉署發聲明證實與證監會採取聯合行動拘捕3名上市公司高層。康宏環球昨日自行停牌。另外，已遭證監會勒令停牌的隆成金融(01225)亦被邀請協助廉署調查。David Webb「50隻衰股」名單上多股今早下挫，早前提出換股交易的中國集成(01027)和君陽金融(00397)分別跌11.7%和11%；中國錢包(00802、中國投融資(01226)、智易控股(08100)和中國置業投資(00736)跌逾7%。

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