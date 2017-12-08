重要通告 港股直擊

康宏環球(01019)表示，昨日獲悉執法當局進行的行動，涉及兩名執行董事，由於該事件涉及執法行動和潛在訴訟，公司現時不適宜就事件作進一步評論，以免產生不當影響。

該公司昨日已主動申請停牌，以便適時就有重大影響的問題進行澄清和公告。康宏稱已按既定程序，採取審慎行政安排，即時暫停該有關人士在公司內的職務，以協助當局調查。

「股壇長毛」DavidWebb點名50隻「謎網股」之一的康宏環球昨日早上11時04分停牌，停牌前報0.167元，跌7.2%，成交136萬元。