港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數靠穩。港股昨日於100天線見支持後，今早進一步走高，突破28500點水平。

恒指今早高開96點，開市後升幅曾收窄至41點，見28344點半日低，之後回勇，反覆走高，臨近中午收市前最多升274點，見28577點今早高。恒指中午收報28550點，升247點或0.87%，大市成交額607.25億元。

國企指數報11278點，升127點或1.15%。

藍籌股方面，吉利(00175)三連跌後，反彈3.07%; 內需股繼續造好，恒安國際(01044)今早一度升近7%，半日則升3.61%。萬洲(00288)創1個月高，升2.39%。騰訊(00700)再彈2.65%; 友邦(01299)升1.40%。

手機設備股急升，瑞聲科技(02018)及舜宇(02382)分別升5.73%及4.03%，為表現最好兩隻藍籌。高偉電子(01415)飆6.87%; 丘鈦科技(01478)漲4.26%。

內險股普遍造好，平保(02318)升抵10天線，半日漲3.61%，為表現最好國指成份股; 中國財險(02328)反彈3.60%; 另外，新華保險(01336)及中國太保(02601)則分別升3.32%及2.54%。

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