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騰訊(00700)據報將入股內地連鎖超級市場永輝超市旗下的生鮮超市──超級物種。

內地《財經網》報道，騰訊已經就上述交易達成協議，預計將在兩周內公布。目前未知入股的比例及金額。

消息人士指出，騰訊從今年下半年起大範圍接觸新零售項目，尤其是阿里巴巴旗下的盒馬鮮生今年發展迅速，促使騰訊加快腳步。消息人士認為，今次騰訊入股永輝超級物種，冀打造底層技術改造樣本，實驗騰訊的零售解決方案。

永輝超市目前市值846億元人民幣，今次與騰訊的聯手或將改變新零售商超行業的競爭格局。