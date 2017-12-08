即巿股評 港股直擊

噚日恒指確實喺條100天線上面搵支持，搵咗成日終於都被佢諗點係條100天線上面企住先，反正此前嘅所有恒指熊都全數收割晒；再加上噚日嘅策略只係持盈保泰，所以個市點行都好，none of my business。不過，噚日喺財經新聞嘅焦點都唔係恒指守穩100天線，而係老廉+SFC會聯合行動，呢獲仲唔係真實版《廉政行動2017》？花生含量極高，不過做財經新聞嘅同事就辛苦晒啦！今朝再嚟多單隆成，煲劇都無咁攰呀！

返到公司開電視同電腦，一睇見到前輩湯文亮上咗嚟做TV同FB嘅live，呢期湯博士講樓又講市，我睇佢啲稿都打醒十二分精神。開大電視機條聲(平時公司個電視機係啞架！)再開住個恒指走勢圖睇，日線圖上100天線(28141點)果然有支持，今日粒細小嘅陽燭向上彈起咗啲啲，同步SlowSTC(14,3)嘅%K線(7.976)低位升穿%D線(7.115)，14RSI亦由噚日嘅36.412回升至暫時(10點10分止)嘅40.28；轉條保歷加通道睇，噚日同前日(星期三，12月6日)恒指插穿過保歷加通道底部，今日粒燭彈高少少變相回返入保歷加通道裡面運行，符合咗保歷加通道穿底反彈嘅原則；不過，恒指條「下降道通」仍然未被破壞。

依家10點17分，恒指報28482點，開返恒指牛熊證街貨圖睇，牛證最貼價嘅就係28100至28199點，呢度有相當於485張期指，然而恒指呢兩日回返少少上去，所以個距離無之前嘅咁貼，恒指現價要向下行多382點先可以食得到最貼價嗰堆牛證嘅街貨；再向下數多100點嘅話，即係28000至28099點，呢度仍然都係牛證重貨區，有相當於1133張期指，呢啲齊整點數關口位果然係大家守關至愛。

向上望熊證都開始有番啲生氣，最貼價嘅熊證喺29100至29199點，呢度有相當於765張期指，同現價比嘅話就有717點距離，暫時都未可以同牛證又近又多貨嘅距離做比較。

如果用恒指牛熊證街貨圖嚟秤嘅話，恒指熊係要standby，不過你見啲技術指標向上中，唔排除會升到「下降通道」頂，剛好與50天線(28751點)相若。或者淡友們可以等一陣；貪心鬼想食呢300零點嘅話，你可以揀隻貼價、高槓桿嘅恒指牛嘅；不過今日星期五，Happy Friday算吧啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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