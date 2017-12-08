港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數靠穩。港股昨日回升78點後，今早進一步向上。

恒指今早高開96點，開市後升幅曾收窄至41點，見28344點暫時低，之後回勇，曾升204點，見28508點暫時高，最新升勢稍為回順。截至上午約10時58分，恒指報28445點，升141點或0.5%，大市成交額450.49億元。

國企指數報11199點，升48點或0.4%。

A股窄幅上落，滬指升0.01%；深成指升0.63%。

藍籌股方面，友邦(01299)升1.2%；滙控(00005)升0.5%；平保(02318)升2.5%。

科技股全線回升，騰訊(00700)暫時最多升2.5%，見387.6元，現升2.2%；瑞聲(02018)曾升7.6%，現升6.3%，重上50天線；舜宇(02382)曾升5.8%，最新升3.9%；高偉(01415)升5.3%；比亞迪電子(00285)升5.1%；鴻騰(06088)回升4.4%；金山軟件(03888)升3.8%；中芯(00981)升4.1%；

5G題材股方面，長飛(06869)彈7%；中興(00763)升3%。

焦點半新股方面，閱文(00772)升3.9%；眾安在綫(06060)升1.1%；易鑫(02858)升0.5%。不過，雷蛇(01337)再創新低，最新跌1.1%。

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