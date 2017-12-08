港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)大中華研究部分析員陳珮麗指出，中銀航空租賃(02588)股價於周三下破自2016年12月起的上升趨勢線，並於周四延長跌勢。RSI受制於下降趨勢線，並正走低，而MACD出現熊差，且位於0水平以下。

她相信，只要不收穿41.90元，可下望38.80元，甚至38.11元。倘股價收穿早前高位41.90元，則投資者應平倉以控制風險。

陳珮麗預期有關目標將在兩個月達到，但補充說，倘股價於兩個交易日內未能於沽售區間內入市，則取消此項推介。

股價上日收報40.10元。