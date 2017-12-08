港股直擊 即巿股評

市場觀望美國即將公布的非農就業數據，隔晚美股靠穩。港股昨日反覆回升78點後，今早或於28300點水平靠穩。

道瓊斯工業平均指數收市升70點或0.29%，報24211點；標準普爾500指數升7點或0.29%，報2636點；納斯特綜合指數升36點或0.54%，報6812點。

美國勞工部公布，截至12月2日止當周，美國首次申領失業救濟人數為23.6萬人，按周減少2000人，勝市場預期。另外，美國今晚將公布上月非農就業數據。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，騰訊(00700)ADR折合港元計收報379.4元，較本港上日收市升1.4元。滙控(00005)ADR收報76.22元，跌3仙；國壽(02628)ADR收報24.26元，升6仙；中海油(00883)ADR收報10.48元，跌2仙；中石油(00857)ADR收報5.15元，無升跌；中石化(00386)ADR收報5.47元，無升跌；中移動(00941)ADR收報76.75元，升0.15元；聯通(00762)ADR收報10.66元，跌6仙；中電信(00728)ADR收報3.74元，無升跌。

ADR港股比例指數收報28340點，升36點或0.13%。夜市期指收報28428點，升116點，較今日恒指收市28303點，高水125點，成交24922張。恒指昨日一度反彈逾250點，及後倒跌至100天線上方，收市靠穩，報28303點，升78點或0.3%。「信報強勢股指數」跌至10.8%，創今年新低，相反弱勢股指數升至24%；另外股價高於50天線比率的中線市寬跌1.1個百分點，跌到24.7%。

焦點板塊

科技股：隔晚美國納指升0.54%，留意本港科技股反應，騰訊(00700)ADR逼近380元關口。另外，閱文(00772)、雷蛇(01337)、易鑫(02858)和眾安在綫(06060)4隻焦點半新股昨日全線創新低，當中雷蛇收市後公布首款智能手機Razer Phone本月會在香港推出，淨機價為5999元，較歐美地區定價699.99美元(折合約5460元)貴近10%。另外，中軟國際(00354)公布，與百度簽訂戰略合作協議，進軍人工智能服務市場。

內房股：昨日跑輸大市，企業陸續公布上月銷售數據，中海外(00688)11月合約物業銷售金額約187.39億元，按年增長74.19%；雅居樂(03383)11月預售額89.8億元人民幣，按年增長1.88倍；龍湖地產(00960)首11月累計實現合同銷售金額1484.4億元人民幣，按年增長84.63%；旭輝(00884)首11個月累計合同銷售額約880.2億元人民幣，按年上升75.69%；中國海外宏洋(00081)首11個月累計合約銷售額341.96億元，按年增57.01%；遠洋集團(03377) 11月協議銷售額約80.3億元人民幣，按年上升1%。。

焦點股份

新股：山東省國際信託(01697)暗盤價下跌；相反，創業板本港營銷製作公司冰雪集團(08429)暗盤靠穩。

昆侖國際金融(08077)：公布聯交所已原則上批准其轉往主板上市，股份於創業板的最後買賣日期將為本月14日，預期股份將於本月15日開始在主板買賣，股份代號為(06877)。轉板上市後，該公司股份的中英文簡稱、股份的現有股票、每手買賣單位、交易貨幣及股份過戶及登記處將維持不變。

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