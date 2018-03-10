即巿股評 港股直擊

港股連跌兩日重挫逾900點後，昨日表現反覆，好淡雙方全日於28500點下方及100天線(28122點)附近區間內爭持。恒指全日收報28303點，升78點(0.28%)，主板成交額達1210億元。從日線圖所見，恒指自上月22日高見30199點後反覆回吐，目前已明顯失守50天線(28735點)與年初向上伸延的上升通道底線，且14天相對強弱指數(RSI)大幅低於50強弱分界水平，技術走勢已確認轉差。

雖然恒指表現稍為回穩，但整體反彈質素略嫌欠佳，昨日下跌股票比例高達65%，且逾半數板塊(14個)均錄得下跌。其中，內房股的跌勢未止，拖累地產成為表現最差行業之一。根據本報編製的地產股指數(透過在港上市235家地產企業，以市值加權法推算而成)，該指數自9月21日創下紀錄新高後輾轉回落，迄今已累跌近一成，即今年持續強勢的地產股較恒指早了兩個月出現調整，且回落幅度遠較恒指為大，其中內房股「功不可沒」。

周四「信圖分析」一欄指出，「2006年至今，內地樓市大約出現過3次小周期，每個周期長度大約34至38個月。」過去10個月，中國70大中城市樓價平均升幅持續收窄，由年初的10.51%，大幅降至最新的5.6%，反映內地樓市正處於第四個小周期的下降軌道當中。考慮到內地樓市上一次增長周期底部始於2015年5月，若然今次周期長度同樣維持約34至38個月，意味內地樓市有機會於明年3至5月才跌至周期底部。換句話說，港股今年升市其中一個火車頭──地產股(特別是內房股)很有可能已經見頂，令後市變得相當不妙。

本報EJFQ系統主要指數日線輪動圖(無基準)顯示，恒指及國指近日走勢(不論是相對表現還是相對動力)明顯向左下方發展，且下跌速度有加快跡象，後者最新已移入落後方格。行業寬度方面，港股全數25個板塊的成分股股價高於50天線比率皆低於50%；榜首的航空板塊比率也只有36.4%，進一步確認目前港股市底較弱的事實。由此可見，港股弱勢已成，相信恒指走勢不易在十天八天內回復正面。

更壞的訊號是，反映強勢股買盤的信報強勢股指數近日顯著下挫，並跌至去年12月29日以來新低的16.4%；相反，目前弱勢股沽壓卻呈現增強徵兆，信報弱勢股指數由本月開始反覆上升，最新讀數為19%，是恒指自去年底展開升浪以來首次升穿信報強勢股指數【圖】。根據以往經驗，當弱勢股指數高於強勢股指數，港股甚少能大幅向上突破。

以上種種跡象表明，大市尚未擺脫疲態，並可能進一步轉差。在上述多個指標(或港股市底)明顯轉強之前，投資者宜趁反彈逐步降低港股倉位，增持現金再作觀望。

信報投資研究部

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