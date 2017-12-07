即巿股評 港股直擊

騰訊(00700)在過去12個交易日，從最高位至今天收市計已跌足60元，騰訊衍生工具牛證及窩輪看漲仍然是最熱門，來到今天叫作有些微反彈，建議投資者勿掉以輕心，仍難已說調整完成，今天北水以騰訊、中國平安(02318)、吉利汽車(00175)、瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)等仍錄得淨流出，明顯北水未急見於現水平入貨。

小心內銀追回跌幅

另國企指數從早前12000點之上已下跌近1000點，加上內地A股下跌，國指已穿50天線，正向下考驗10989點之100天支持位，惟看今天A股指數表現全缐向下，且近期A股之銀行跌幅比H股大，這情況可能要內銀H股很快追回跌幅，到時會加劇港股下調壓力，惟相信到時恒指100天線也要失守，另上證RSI/9已近20超賣區底部，而上證即日開市已下跌到收場全無反彈可言，所以對國指100天線之支持未敢抱太大期望。

等一等未必是壞事

年結在即基金已交足工課夠數分花紅，再追上去隨時自毀長城，早前套利後必然放軟手腳，且騰訊牛仔打靶區下移最肥最重在365至350元這區域，如果一個唔覺意去到這些位置，基金佬隨時要坐艇，最慘是明年一開波跑輸同行便大件事。外圍方面報道美國要向北韓有所行動，最終是真是假要走着看，而港股正向下調整途中隨時可讓大戶拿來作做淡借囗，如要低位入貨者作明年部署，可趁現時做定功課慢慢睇位慢慢入，先看港股能否守100天線才定奪，再看騰訊表現，留意北水情況與及A股之走勢。雖然環球經濟向，但畢竟因近期港股走勢已轉壞，建議等一等或許不是壞事。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。