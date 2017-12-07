即巿股評 港股直擊

老牌港資印刷廠鴻興印刷(00450)今早一度急升11.6%，見1.64元逾3個月高，收市升4..1%，成交額增至1110萬元為8個月最活躍。

鴻興公布，出售深圳寶安區廠房地皮已大致完成，僅欠一些程序手續，重點是董事會建議以現金方式派發特別股息。

地皮作價10.26億元人民幣，根據集團2月底的通告，預期出售事項可產生約9億港元稅前收益，集團目前已發行股本僅9.08億股，若分派大部分所得相當吸引。

業務方面，集團中期業績扭虧，錄得股東應佔利潤1440.3萬元，每股盈利1.6仙，派中期息2仙，期內營業額13.95億元，按年上升5.45%，表現不過不失。

比較尷尬是股價走勢半天吊，股價早前曾落入2月28日(即公布出售地皮後)的高開裂口當中，14天RSI未夠60，但已屬3個月高。另外，集團今年高位1.78元，以今日收市價計回報率僅約16%，並非特別吸引，若正式宣派前回落至1.4元水平才比較吸引。今年只餘下14個交易日，持盈保泰為上。

另外要留意，控股股東任氏家鄉目前持股持32%；第二大股東、日資東京上市的聯合株式會社持股29.91%，聯合株式會社入股時每股作價達5.25元，如今只剩1個半，會不會讓你盡派現金，而非謀發展博翻身呢？

陳鎮強

信報投資研究部

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