港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展。港股連跌兩日大插逾900點後，今早一度反彈逾250點，不過彈力欠持久隨即回落，一度跌至百天線上方，大市收市靠穩，不過成交額縮減，下跌股份比例達六成半。

恒指今早高開141點，開市後飆升253點，見28478點全日高，之後急回，最多倒跌89點，見28134點，創10月26日以來新低，於100天線(約28122點)上方爭持，中午升1點，波幅上午成形。午後在騰訊推動下，一度抽升逾220點，惟未有突破上午高位，其後再次腳軟，曾僅升1點。恒指收報28303點，升78點或0.3%。大市今日下跌股份比例為65%，上升股比例為35%。

全日成交額1209.75億元，較上日減少約416.8億元或25.6%。

國企指數收報11150點，跌11點或0.1%。

恒指即月期貨收市升106點或0.38%，報28312點，高水9點。

A股兩市低收，滬指跌0.67%；深成指跌1.01%。兩市成交額約3499億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升6點，報24163。

藍籌方面，騰訊(00700)午後曾升3.7%，見379.4元，收市升3.3%支撐大市，成交額146.87億元。金融股靠穩，滙控(00005)升0.2%；平保(02318)增持滙控至5.01%，收市升2.4%；建行(00939)升0.2%；國壽(02628)升0.2%。港交所(00388)升1.5%。另外，銀娛(00027)升3%；金沙中國(01928)升2%；恒安(01044)升3.6%；長實(01113)升0.5%。不過，友邦(01299)跌1.6%；中移動(00941)低見76.25元近5個月低，收市跌1%，連跌第7日；聯通(00762)跌2.2%。

焦點板塊

汽車股：昨日跌市重災區，今早普遍反覆向下，吉利(00175)上月銷量創新高，今早曾彈4.8%，其後倒插5.6%創一個月低，收市跌2.6%；昨日急插9%的國指新貴廣汽(02238)曾升3.9%，收市升2.4%；華晨(01114)反覆跌0.3%；比亞迪(01211)跌1.2%；長汽(02333)跌1.8%；東風(00489)挫4.4%；北汽(01958)跌3.4%。個別4S零售商今日反彈，正通汽車(01728)午後曾升11.1%，收市升5.8%；永達汽車(03669)升7.2%；廣匯寶信(01293)升1.9%；中升控股(00881)升2.6%。

科技股：昨日另一重災區，今日個別發展。蘋概股方面，市場憂慮iPhone銷情，瑞聲(02018)回升3%；昨日大插12.4%的舜宇(02382)今早一度彈半成，收市反覆升2.5%；丘鈦(01478)挫4.2%；高偉(01415)升0.4%，10連跌告終；ASM太平洋(00522)升3.1%。另外，中芯(00981)跌0.2%；鴻騰(06088)再挫6.8%；金山軟件(03888)跌1.9%；昨日逆市高收的網龍(00777)第三季扭虧，賺509.4萬元人民幣，績後曾插16.8%，收市挫一成半。相反，中興(00763)升1.7%；美圖(01357)升1.9%；長飛(06869)升1.5%。焦點半新股方面，閱文(00772)曾挫9%再創新低，收市挫6.9%；易鑫(02858)亦創新低，收市挫5.8%；雷蛇(01337)創新低，收市跌3.5%；眾安在綫(06060)創新低，收市跌1.5%。

內房股：主要股份跑輸大市，中國恒大(03333)曾挫9.9%，見近3個月低，收市跌3%；融創中國(01918)曾挫6.8%創逾兩個月低，收市跌2%；藍籌新貴碧桂園(02007)跌1.9%；中海外(00688)跌1%；華潤置地(01109)跌1.4%；龍湖(00960)除息，收市跌1.7%；萬科(02202)跌1.3%。另外，中國金茂(00817)跌3%；奧園(03883)跌3.5%；綠城中國(03900)跌3.2%。

焦點股份

大唐發電(00991)：今早曾急挫14.5%，創逾8個月低，收市挫12.4%，成交額2.92億元。集團公布，擬以181.28億元人民幣(約217.5億港元)現金向控股股東大唐集團收購其擁有的河北公司、黑龍江公司及安徽公司的全部股權，實現對大唐集團在河北、黑龍江、安徽省份火電資產的整合。

中國生物製藥(01177)：股價午後曾反彈8%，收市升7.4%，成交額4.76億元。集團日前公布，集團開發的藥物「富馬酸替諾福韋二吡呋酯片」已獲得國家食藥監局頒發的藥品註冊批件，用於治療慢性乙型肝炎。

康宏環球(01019)：集團副主席馮雪心疑因集團賬目問題，被廉署人員帶走調查，並搜查其辦公室，早上11時04分中途停牌，停牌前報0.167元，跌7.2%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。