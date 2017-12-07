創業板合寶豐年(08406)開報0.315元，最低見0.31元，最高見0.48元，收報0.415元，較招股價0.315元，高0.1元或31.7%，成交約2.3億股，成交額約8403萬元。不計手續費，每手10000股賺1000元。
集團原訂於7月12日上市，當時遭證監會以《證券及期貨(證券市場上市)規則》第6(2)條反對上市。
合寶豐年主要從事製造及銷售充氣產品，是次集資淨額2070萬元。
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創業板合寶豐年(08406)開報0.315元，最低見0.31元，最高見0.48元，收報0.415元，較招股價0.315元，高0.1元或31.7%，成交約2.3億股，成交額約8403萬元。不計手續費，每手10000股賺1000元。
集團原訂於7月12日上市，當時遭證監會以《證券及期貨(證券市場上市)規則》第6(2)條反對上市。
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