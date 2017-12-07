即巿股評 港股直擊

港股自30200點見頂，阿Man之前講咗，呢個係2017年頂部，短短兩個幾星期，已由該水平急挫二千點，仲要之前兩日急挫逾900點，畀個面都要反彈，但無諗過個市弱成咁，彈到28500之前已乏力，彈完又散過。

恒指今早裂口高開141點，一度升逾200點，高見28478半日高位，之後已乏力彈完又散，更曾倒跌28134點，逼近100日線(28121點)，中午報收28226點，僅升1點，仲衰過無得彈。國指則再跌20點，報收11142點，又係畀阿爺拖死。

唔少人問阿爺幾時出嚟維穩，了解國情都知道，阿爺經過2015年溶斷一役，已出盡洪荒之力托市，結果慘敗。如今維穩係有秩序下跌，每天跌你多一些，同埋限制基金沽貨，咁內地基金無得沽，唔代表其他投資者唔可以走人，結果上證指數就失完3400，再失3300點。

騰訊(00700)今日暫停『企鵝屠牛記』，今日一度反彈至375.8元，即係阿Man預期反彈水平，半日僅升1.5%，報收371.6元。由高位439.6元跌咗幾70蚊，家吓先話彈幾蚊，確係杯水車薪。要怪就怪太多缸邊友買重騰訊牛，更有消息指內地有金融機構推出380元接貨價嘅I kill you later，接咗貨嘅投資者，為免損失更多，爭相出貨，再加埋大量牛仔觸及回收價，惡性循環之下，騰訊跌到走晒樣。雖然早兩日騰訊已劏咗唔少肥牛，但喺350-365元仍有另一個重貨區，再數落去要到330元樓下至鮮見牛踪，咁嘅情況下，騰訊有排都係有反彈，冇上升，炒波幅高難度，入貨長坐又未係時候，都係食吓花生算數。

連龍頭都反彈乏力，其他科技股亦咁上下，iPhone未有預期咁好賣，連阿Man呢個忠實果粉都冇興趣換iPhoneX，蘋果概念股死晒火，瑞聲(02018)叫做好啲仲有得彈1.2%；但插到咀歪嘅舜宇(02382)彈半成後，半日倒跌0.1%。次一線蘋概股，丘鈦(01478)挫4.9%；高偉(01415)跌0.8%，連跌第11日。其他科技股多數仆直，幾隻新經濟半新股再創上市新低。

汽車股跟內房股續跌，睇見唔開胃，試問咁多個之前強勢嘅板塊都彈唔起，港股可以彈得去邊，睇嚟都係彈散格局。不過暫時28200有啲支持，或者喺28200至28500之間吽吓先，但久守必失，大市未能短期重上50日線，即28700水平，暫時都係死咗條心。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)