港股直擊 即巿股評

港股連跌兩日重挫逾900點後，今早一度反彈逾250點，不過彈力欠持久隨即回落，並跌至百天線上方。焦點科技半新股全線創新低。

恒指今早高開141點，開市後飆升253點，見28478點半日高，之後急回，最多倒跌89點，見28134點，創10月26日以來新低，於100天線(約28121點)上方爭持，其後回穩。恒指中午收報28226點，升1點，大市成交額664.66億元。

國企指數報11142點，跌20點或0.2%。

A股半日低收，滬指跌0.62%；深成指跌0.65%。

藍籌股金融股支撐大市，滙控(00005)升0.7%；平保(02318)增持滙控至5.01%，半日回升1.1%；建行(00939)升0.8%；工行(01398)升0.3%。另外，騰訊(00700)升1.5%；恒安(01044)升2.3%；長實(01113)升0.6%。不過，友邦(01299)跌1.6%；國壽(02628)跌0.2%；聯通(00762)跌1.6%；中移動(00941)跌0.3%。

焦點板塊

科技股：昨日另一重災區，今早普遍向下。蘋概股方面，市場憂慮iPhone銷情，瑞聲(02018)半日升1.2%；昨日大插12.4%的舜宇(02382)今早一度彈半成，半日倒跌0.1%；丘鈦(01478)挫4.9%；高偉(01415)跌0.8%，連跌第11日；ASM太平洋(00522)跌0.4%。另外，中芯(00981)跌1.4%；美圖(01357)跌2.5%；金山軟件(03888)跌2.4%；昨日逆市高收的網龍(00777)第三季扭虧，賺509.4萬元人民幣，績後曾插16.4%，半日挫15.4%。相反，中興(00763)升0.8%。焦點半新股方面，閱文(00772)曾挫5.9%再創新低，半日挫5.6%；易鑫(02858)亦創新低，半日插6.1%；雷蛇(01337)創新低，半日挫4.6%；眾安(06060)創新低，半日跌3.5%。

汽車股：昨日跌市重災區，今早普遍反覆向下，吉利(00175)上月銷量創新高，今早曾彈4.8%，其後倒插 5.6%創一個月低，半日跌3.8%；昨日插9%的國指新貴廣汽(02238)曾升3.9%，半日升0.7%；華晨(01114)挫3.4%；比亞迪(01211)挫3%；長汽(02333)跌2.8%；東風(00489)跌3%；北汽(01958)跌3.9%。

內房股：主要股份跑輸大市，中國恒大(03333)曾挫9.9%，見近3個月低，半日跌6.3%；融創中國(01918)曾挫6.8%創逾兩個月低，半日跌4%；藍籌新貴碧桂園(02007)跌3.7%；中海外(00688)跌1.7%；華潤置地(01109)跌2.3%；龍湖地產(00960)除息，半日跌2.4%；萬科(02202)跌2.2%。另外，世房(00813)跌3%；雅居樂((03383)跌2.4%；龍光地產(03380)跌4.3%；中國金茂(00817)跌4.8%。

焦點股份

大唐發電(00991)：今早曾急挫14.5%，創逾8個月低，半日挫11.6%，成交額1.89億元。集團公布，擬以181.28億元人民幣(約217.5億港元)現金向控股股東大唐集團收購其擁有的河北公司、黑龍江公司及安徽公司的全部股權，實現對大唐集團在河北、黑龍江、安徽省份火電資產的整合。

康宏環球(01019)：集團副主席馮雪心疑因集團賬目問題，被廉署人員帶走調查，並搜查其辦公室，早上11時04分中途停牌，停牌前報0.167元，跌7.2%。

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