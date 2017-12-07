今日 12:39
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港股直擊
碧桂園(02007)公布，今年首11個月，累計實現合同銷售金額約5342.7億元人民幣，按年增85.42%。
期內，合同銷售建築面積約5844萬平方米，按年升65.69%。
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