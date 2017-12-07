即巿股評 港股直擊

噚日個市下半場都未開，喺我食緊啖北菇雞飯時，就不斷收到來自四方各地嘅讀者email，大部分都同我講佢哋呢個星期跟《輪證贏家》所推介嘅熊仔而從市場中賺到應該夠開心過聖誕嘅bonus，當中有兩位讀者同我講話會將部分賺到嘅錢，用「阿珊」嘅名義做慈善捐出去，聽到都覺得人間溫暖呀；如果要等恒指臨收市前再嚟多次跌600點嘅時候放走隻恒指熊(60172)嘅話，咁就真係要跳返part十字步，再唱「唏呀唏呀唏呀唏呀唏…」(如果你熊證注碼係大嘅話，應該可以喪loop幾分鐘)。

今朝早起身見到電視機右下角出日經粒數係升好似200幾點，心諗：其實恒指都跌咗兩個星期啦，噚日條50天線這邊廂交稿，那邊廂穿埋，就連保歷加通道都無埋，確係將我哋嘅目標一下抵步；再者噚日都有提過大家，正因為恒指條「下降通道」築得咁明顯，啲技術分析都已經由之前嘅超買或者偏高水平，紛紛落到去超賣，甚至係嚴重超賣，就算唔隨時反彈，都可能跌勢放緩，咁樣對大家都無好處。今日(截至依家10點13分計)恒指由朝早升過200點，到依家升14點(中途我寫緊個地址寄去新城財經台寄月曆時有見過倒跌過，我真係見過)；之但係個市仲落唔落，還是條100天線(28122點)靠得住呢？睇睇恒指牛熊證街貨圖有無啟示啦。

如果純粹用恒指牛熊證街貨圖嚟計數嘅話，依家10點27分，用恒指暫時做過嘅低位28205點計，即係最貼價嘅牛證28200至28299點嗰258張期指都被食得八八九九；變相依家最貼價嘅牛證就係28100至28199點，呢度有相當於600張期指，再落多100點嘅話就勁啦，係28000至28099點呢度有成1080張期指。

再睇返熊證嗰邊，最貼價嘅係29400至29499，呢度有相當於769張期指，之後對上嘅街貨，每100點範圍都係得嗰百零張，都幾反映到淡友們見噚日恒指食咗瀉藥之後就拿拿聲將隻熊證收割，之後有無將啲錢袋入袋，還是嚟個反手就睇吓個人嘅進取度啦(見啲牛證愈儲愈多，都幾證明到大家係非常進取)。

睇返恒指日線圖，14RSI見36.79，正式尚未進入超賣區；Slow STC(14,3)%K線同%D線分別報2.915同8.886，嚴重超賣到近乎無得再超買，怪不得今日個市好似練咗輕功，喺條100天線上飄。

市就似乎跌定，技術分析似有鐘擺向上嘅跡象，但牛證嘅街貨又重又近，呢個誘惑實在難以抵擋，反正一連幾日揸住隻熊仔掃蕩咗唔少牛證返嚟，今日就休息一日，持盈保泰。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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