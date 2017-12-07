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今日 09:39 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】車股回升 吉利賣車創新高彈近半成

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昨日重創的主要汽車製造商回升，吉利汽車(00175)昨日插8.4%，今早暫時最多回升4.8%，見26.3元，現升2.8%，成交額2.57億元。

集團11月份汽車總銷量14.13萬部，銷量創單月新高，按年增長38%，較10月份則升13%。

昨日插9%的國指新貴廣汽(02238)今日暫時最多升3.9%，現升2.8%；華晨(01114)升1.1%；比亞迪(01211)升1.5%；長汽(02333)升1.1%。

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