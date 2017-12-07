港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)大中華研究部分析員陳珮麗指出，招商銀行(03968)股價周三以大陰燭形態及較大成交量，跌破50日移動平均線及上升通道。RSI亦跌穿上升趨勢線，而MACD正在向下並已經現熊差，兼且熊差正在擴闊。

她相信，只要不收穿32.00元，將下望27.10元，甚至24.90元。倘股價收穿32.00元，則投資者應平倉以控制風險。

陳珮麗預期有關目標將在兩個月達到，但補充說，倘股價於兩個交易日內未能於沽售區間內入市，則取消此項推介。

股價上日收報29.50元。