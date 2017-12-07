港股直擊 即巿股評

港股兩日瀉913點，大市內部質素顯著惡化，騰訊(00700)連日捱沽後，隔晚預託證券(ADR)回升，今早或有望帶動恒指高開。

隔晚美股三大指數漲跌不一，道指尾市偏軟，收跌39點或0.16%，報24140點。科技股連續下挫之後反彈，納指收升0.21%，報6776點，惟仍未重上廿天線水平。標普500指數微跌不足1點，報2629點，連跌四日。油價下跌令能源板塊受壓。科技股反彈，谷歌及微軟升逾1%，Facebook升近2%。阿里巴巴升2.2%，終止連跌七日之頹勢。

與美國眾議院提出的稅改法案不同，參議院版本的美國稅改法案中保留企業替代性最低稅，這被視為是造成科技股連續下跌的誘因。參眾兩院已經通過各自版本的稅改議案，正進行整合磋商，或有望可以趕及在聖誕前將最終議案提交總統特朗普簽署生效。儘管減稅後，會帶來1萬億美元預算赤字，但白宮官員預期稅改可以創造至少3%的經濟增長。不過，格林斯潘接受CNBC訪問時指出，現時政府最首要做的事，是集中精力減少債務。他擔心減稅最終會令到通脹失控，經濟全面失衡。

經濟數據方面，ADP就業機構報告稱，美國11月私營就業人數增加19萬，超出市場預期，但低於10月份的數據。市場關注周五出爐的非農就業數據。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價個別發展。騰訊(00700)股價昨日創一個月低位，隔晚ADR喘穩，折合港元計收報372.11元，較本港上日收市價升6.11元或1.6%。滙控(00005)ADR收報75.86元，跌0.24元；國壽(02628)ADR收報24.19元，升4仙。油價下挫，「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報10.39元，跌0.19元；中石油(00857)ADR收報5.17元，跌5仙；中石化(00386)ADR收報5.45元，跌2仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報77.8元，升0.45元；聯通(00762)ADR收報10.88元，跌8仙。

ADR港股比例指數報28336，較周三恒指收市升110點或0.39%。恒指昨日以近全日低位收市，報28224，跌618點，14天相對強弱指數跌至34.9，迫近30之超賣水平。今年表現突出的強勢股遭到拋售，至於股價高於50天線比率的中線市寬大跌5.7個百分點，落到25.7%。為2016年2月以來最低，跌穿30之支持區底部，反映整體大市質素進一步顯著惡化。恒指短期支持參考100天線約28120點附近，阻力為50天線約28720點。

內地傳媒報道，第三批國企混改試點方案即將上報。業內專家認為，與前兩批不同，油氣、鐵路等壟斷行業以及鋼鐵、煤炭，電力等存在產能過剩行業的國企，將是第三批混改的重頭戲，特別是東北三省、河北等相關行業的地方國企。隨着今年央企公司制改革的完成，混改將有望更多觸及集團層面。對於投資者來說， 將是未來重要的投資機會。

焦點股份

吉利汽車(00175)：昨日收市後公布11月份總銷量創14.12萬部新高，按年增長約三成八，按月上升約一成三。今年首11個月，集團總銷量按年增長約六成六，達至集團全年經修訂全年銷量目標110萬部的九成九。吉利股價昨日急跌逾8%，留意今日走勢。

網龍(00777)：公布受惠於遊戲業務和教育業務的支持，集團第三季度業績轉虧為盈，純利510萬元人民幣，去年虧損6540萬元人民幣。

越秀地產(00123)：公布11月份集團合同銷售金額約39.83億元人民幣，按年上升約九成八。

龍源電力(00916)：11月份公司完成發電量按年上升17.28%。