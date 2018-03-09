即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周二(5日)高開，可是升勢未能持續，三大主要指數均報跌收場，納指與標普500指數更連續第三個交易日下滑。

美國參議院上周六通過稅改方案，企業所得稅將從35%降至20%。總統特朗普強調企業稅率大幅降低將使美國較其他國家更具競爭力。不過，市場認為科技股(平均稅率約為25%)在稅務改革中的受惠程度不高(詳見12月5日本報「信圖分析」)，拖累今年表現出眾的科技板塊大幅回落，周二雖然略為喘穩，但FAANG從上周一至今沽壓沉重，Facebook跌5.6%，蘋果挫2.6%，亞馬遜插4.5%，Netflix瀉5.6%和Google母公司Alphabet下滑4.9%，預料短期走勢仍會非常反覆。

根據MarketWatch統計，美國上市市值最大5家企業蘋果、微軟、Google、亞馬遜及Facebook的實際所得稅率中位數分別為26.1%、23.8%、21.1%、31.5%及40.3%。由此可見，Facebook和亞馬遜的稅負較重，理論上可受惠稅改。目前市場焦點正轉移至減稅得益股身上，惟要注意稅率高低並非影響業績的根本因素，長遠而言，核心盈利能力及競爭力始終是左右估值的最大原因。

參考Factset數據，分析師在今年最後一個季度的首兩個月，紛紛下調標普500指數成分股末季的盈利預測。按指數成分股的每股盈利預測(EPS estimate)中位數計算，整體每股盈利預測被下調0.7%(從35美元跌至34.74美元)，預期盈利增長幅度也降至10.5%，9月底數字為11.3%。其中，工業板塊的預期盈利增長跌幅最大，從10.2%調低至1.6%。標普500指數的預測市盈率則為18.3倍，高於過去5年及10年平均的15.8倍及14.1倍。

美股指數處於歷史高位附近，估值明顯不低，與此同時，德銀首席策略師Binky Chadha警告通脹有可能急劇升溫，從而刺激聯儲局加快上調利率，最終導致經濟衰退；若然如此，股市未來肯定會劇烈震盪。

亞太區股市昨天普遍下挫，港股亦難幸免。恒生指數高開後反覆向下，收市報28224點，瀉618點(2.14%)，全日成交金額1626.6億元，較周二大增約607.9億元。

從技術走勢角度來看【圖】，恒指失守50天移動平均線(28720點)與年初向上伸延的上升通道底線，且RSI處於50強弱分界水平之下，初步看走勢確認轉差；大市下一支持位將是成交量密集區底部，即相當於27400點水平附近。

值得留意的是，本報EJFQ系統的「新興市場資金流指標」跌穿今年的徘徊區，反映資金流出區內股債市場的趨勢仍然持續，短期將為港股增添壓力。看來稍後回測27400點的機會不容抹殺。

信報投資研究部

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