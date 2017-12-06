今日 18:46
重要通告
港股直擊
中州證券(01375)公布，按照中國企業會計準則，11月淨利潤2170.39萬元(人民幣‧下同)，按年跌57.49%。
期內，營業收入9521.86萬元，按年增26.63%。
沙中線超支165億 造價撲千億
今日信報
恒指挫295點 考驗50天線支持
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基金笑着減磅 科網股未跌完
陸文
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今日信報
【信報月刊】「神沙」成雞肋 成本高、使…
Boxful獲注資1.4億 有意上市
StartupBeat
How Ren Zeping’s pay jumped 200 times in three years
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
亞太區物流業潛力巨大
Violet McDonald
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財富管理
【盤房來料】恒指牛證重貨區全數入屠房
即巿股評 ｜ 今日 12:58
開市焦點:港股市寬續惡化 騰訊考驗50天線
港股直擊 ｜ 今日 08:36
強勢股爆小股災 港股兩日瀉913點
港股直擊 ｜ 今日 17:05
恒指突瀉逾600點 平保挫半成
港股直擊 ｜ 今日 14:26
恒指收市大跌618點 強勢股遭拋售
港股直擊 ｜ 今日 16:20
恒指突插471點 藍籌新貴舜宇挫逾8%
港股直擊 ｜ 今日 11:08
港股午後急插逾500點 舜宇瀉一成
港股直擊 ｜ 今日 13:10
騰訊曾穿370元 今早32隻牛證陣亡
港股直擊 ｜ 今日 12:41
雀巢179億購加拿大Atrium
國際財經 ｜ 今日 09:18
軟銀願景基金傳研投資平保旗下陸金所等
中國財經 ｜ 今日 09:48
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