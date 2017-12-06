港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額173.93億元，另有約2363.2萬元人民幣沽空， 大市沽空比率10.69%，較上日上升約1.55個百分點，為11月20日以來新高。

騰訊控股(00700)連續7天全日沽空金額居首，金額17.62億元，沽空比率8.1%。

盈富基金(02800)排第二，沽空金額17.15億元，沽空比率63.4%。

第三位是中國平安(02318)，沽空金額14.98億元，沽空比率17.9%。

第四位是舜宇光學科技(02382)，沽空金額6.67億元，沽空比率14.8%。