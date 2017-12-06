港股全日沽空金額173.93億元，另有約2363.2萬元人民幣沽空， 大市沽空比率10.69%，較上日上升約1.55個百分點，為11月20日以來新高。
騰訊控股(00700)連續7天全日沽空金額居首，金額17.62億元，沽空比率8.1%。
盈富基金(02800)排第二，沽空金額17.15億元，沽空比率63.4%。
第三位是中國平安(02318)，沽空金額14.98億元，沽空比率17.9%。
第四位是舜宇光學科技(02382)，沽空金額6.67億元，沽空比率14.8%。
港股全日沽空金額173.93億元，另有約2363.2萬元人民幣沽空， 大市沽空比率10.69%，較上日上升約1.55個百分點，為11月20日以來新高。
騰訊控股(00700)連續7天全日沽空金額居首，金額17.62億元，沽空比率8.1%。
盈富基金(02800)排第二，沽空金額17.15億元，沽空比率63.4%。
第三位是中國平安(02318)，沽空金額14.98億元，沽空比率17.9%。
第四位是舜宇光學科技(02382)，沽空金額6.67億元，沽空比率14.8%。
|下一篇：
|飛魚科技料全年虧損擴至逾3.2億人幣
|上一篇：
|鴻興印刷完成售深圳廠房資產 擬派特別息