港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數向下，港股今日先高後低，恒指插穿50天線後急挫逾600點。大市成交額較上日大增六成，下跌股份比例逾八成，今年以來表現強勢的科技股和汽車股全線捱沽。

恒指高開7點，開市後曾升86點，見28929點全日高，其後掉頭向下，上午約10時45後明顯跌穿50天線(約28729點)，跌勢之後進一步轉急，上午最多跌471點，跌幅及後一度收窄至300點內，中午跌361點，午後甫開穿上午低位，下午約2時15分後，跌幅突破600點，之後跌幅再收窄至400點內，不過尾段再捱沽，曾挫638點，見28204點創一個月低。恒指收報28224點，跌618點或2.1%，連跌兩日累挫913點或3.1%。大市今日下跌股份比例達94%，上升股比例僅16%。

全日成交額1626.55億元，較上日大增約607.9億元或六成。

國企指數收報11162點，跌322點或2.8%。國指兩日挫355點或3.1%。

恒指即月期貨收市跌690點或2.39%，報28206點，低水19點，成交高達22.29萬張。

A股兩市午後一度急挫逾1%，收市個別發展，滬指跌0.29%；深成指升0.52%。兩市成交額約3934億元人民幣。

歐洲三大股市最新向下，德國股市跌近1%；美國道指期貨最新跌58點，報24117。

藍籌金融股全線向下，友邦(01299)跌1.3%；平保(02318)挫4.2%；國壽(02628)挫4.4%；滙控(00005)跌1.6%；建行(00939)跌2.1%；港交所(00388)挫3.8%，報220元為一個月低；工行(01398)跌2.2%。另外，中移動(00941)跌1.3%；銀娛(00027)跌2.7%；中海油(00883)跌3.1%；中海外(00688)跌2.6%；藍籌新貴碧桂園(02007)跌3.5%。相反，萬洲(00288)升0.1%；長實(01113)升0.1%。

焦點板塊

科技股：全線捱沽，騰訊(00700)尾段曾跌2.9%，見365.2元創一個月低，收市跌2.7%。藍籌新貴舜宇(02382)曾插12.9%，收市挫12.4%為表現最差藍籌；瑞聲(02018)挫7.3%。另外，鴻騰(06088)跌8.4%；丘鈦科技(01478)插8.9%；金山軟件(03888)跌3.6%；美圖(01357)挫4.7%；金蝶(00268)跌2.6%；IGG(00799)跌2.4%；高偉電子(01415)挫6.4%，連跌10日；中芯(00981)跌2.1%；華虹(01347)挫4.1%；中興(00763)挫4.8%；長飛(06869)挫8.9%；ASM太平洋(00522)跌5.4%。不過，網龍(00777)今日公布業績，反覆高收0.6%。焦點半新股亦顯著受壓，閱文(00772)見82元創新低，收市跌4.3%；易鑫(02858)見6.28元創上市新低，收市跌3.9%；雷蛇(01337)平上市低位，收市跌2%；日前納入「港股通」交易範圍的眾安(06060)跌6%。

汽車股：主要汽車製造商今早逆市跑輸，國指新貴廣汽集團(02238)曾挫一成見逾兩個月低，收市挫9%，集團11月汽車銷量按年增長3.53%，瑞信續予「跑贏大市」評級和目標價25元不變。另外，吉利(00175)曾挫10.9%，收市跌8.4%；華晨(01114)跌3.9%；長汽(02333)跌3.8%；連日走高的北汽(01958)回吐1.9%；比亞迪(01211)挫7%。零件商方面，敏實(00425)跌2.8%；耐世特(01316)跌半成；半新股信邦(01571)挫8.8%。4S零售商方面，正通(01728)挫8.6%；永達汽車(03669)插11.7%；和諧汽車(03836)跌6%；廣匯寶信(01293)跌5.5%；中升(00881)挫5.4%。

醫藥股：午後亦走低，早前連日創新高的石藥(01093)午後曾挫6.1%，收市跌4.9%；華潤醫藥(03320)跌4.2%；金斯瑞生物科技(01548)挫5.3%；三生製藥(01530)跌4%；中生製藥(01177)跌3.4%；中藥(00570)跌3.4%；國藥(01099)創52周低，收市跌2.1%。另外，康哲藥業(00867)跌1%；四環(00460)跌2.7%；復星醫藥(02196)跌2%；上海醫藥(02607)跌1.9%；聯邦制藥(03933)跌3.3%。不過，石四藥(02005)今早創新高後，收市升1.3%。

資源股：倫敦基本金屬昨晚全線下跌，LME期銅收市急跌4%，創10月4日以來新低。金屬資源股明顯跑輸大市，江西銅(00358)挫半成；中鋁(02600)挫6.6%；洛陽鉬業(03993)跌6.9%；五礦資源(01208)挫9.2%；忠旺(01333)跌3.1%。金價跌至四個月新低，招金(01818)跌3.2%；紫金(02899)跌3.8%。建材股亦捱沽，中建材(03323)挫8.2%；中材(01893)挫7.7%；潤泥(01313)挫4.3%；海螺水泥(00914)挫5.8%；金隅(02009)跌3.6%。

焦點股份

華君控股(00377)：股價一度急瀉31.2%，見0.295元，收市跌19.8%。集團公布，建議股份100合1，股份合併生效後，每手買賣單位將由4000股，改為80股合併股份。

紅星美凱龍(01528)：連日造好，今早曾升5.5%，收市倒跌1%，成交額1.05億元。集團公布，獲中證監主板發行審核委員會通過A股發行申請，目前尚未收到書面批覆。

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