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今日 15:52 國際財經 港股直擊 中國財經

庫克:騰訊是很好的合作夥伴

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正在訪華的蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)在一個論壇上表示，騰訊(00700)是很好的合作夥伴，並對該公司創辦人馬化騰給予很高的評價。

庫克又稱，對iPhone X在中國的表現感到很高興。

按營收計算，中國是蘋果的第三大銷售市場，但近年蘋果在華失去一些市佔率，因消費者轉為使用本土品牌。

今年9月，網上流傳一張照片，顯示庫克與騰訊一眾高層，包括主席馬化騰、總裁劉熾平等人曾會面，市場當時猜測，雙方將加強在社交平台內合作，亦有指會研究支付、手機遊戲等領域上的合作計劃。

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