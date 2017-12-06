即巿股評 港股直擊

美科技股再度受壓，拖累港股表現，恒指跌至50天線以下。近期所見，本港部份優質股已逐漸由高位回吐，現階段不妨轉而留意新股市場。

筆者認為短期大市雖會波動，但港股牛市可持續，並有望再創新高。新股方面，可留意申酉控股(08377)，該公司計劃發行2億股，其中10%為公開發售，招股價0.25至0.375元，每手入場費約3787.78元。

申酉控股為廣東第六大縫紉線製造商，主要以自動化機器生產及銷售縫紉線。按2016年產值計算，公司在廣東省縫紉線行業排行第6，佔廣東省1.4%市場份額，而同年廣東省就佔了全中國縫紉線總產量近半。

公司去年錄得虧損主要是因上市產生的開支所致，若扣除相關開支，實際是錄得盈利790萬元，值得留意的是，申酉控股在2016年的毛利率達37.2%，屬廣東前十大縫紉線製造商當中毛利率偏高者。今年下半年會是其生產高峰期，而上市集資所得剛好能改善生產線老舊及產能偏低的問題，預計公司整體的盈利有望因而提高。另該公司擬於2018年設立尼龍線生產線，拓寬產品範圍，並已與12名現有客戶訂立諒解備忘錄，預期此批客戶的需求已足以消化此新生產線的設計產能。

新股上市就是要看其前景，申酉控股的優勢就是上市後產能將大幅度提升，而這會逐漸反映在盈利及股價之上，可以形容屬規模細、潛力大的股份，把握機會在其招股上市時買入，值博率甚高，是繼日清後另一新股佳選。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益