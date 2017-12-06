即巿股評 港股直擊

雖然之前升上三萬點樓上不是全民皆股，但今日其實可以用小股災形容慘況，說的是強勢股急跌，說到尾是外資大行變相害死一眾散戶，洗腦式地不斷上調目標價，甚麼最牛可見幾多，以吉利(00175)、瑞聲(02018)、舜宇(02382)、平保(02318)、比亞迪(01211)、正通(01728)等最為明顯，部分亦因為衍生工具交投大，造成人踩人效應。散戶亦因為「跟車太貼」，太過認真對待大行目標價，沒想過中期調整造成的殺傷力那麼巨大。

記得筆者上月有份負責的EJFQ研習班上，有讀者即場發問兼哭股喪，話見舜宇在FA+的估值區間(特別是預測市盈率)大大偏離中位數，所以早就放掉了，也不敢高追，最後賺得不多。現在看來FA+能夠讓投資者在作出決策前冷靜一下，至少要買高估值股也不會重注。

強勢股現在急跌，大行只會無動於衷，等股價已累積相當跌幅後，他們才好像「後知後覺」地下調目標價，然後說「風險回報」已吸引，維持正面投資評級，看了這些報告只能啼笑皆非。

說回大市，恒指午後曾大跌超過六百點，低位是28212，已明顯跌穿50天線(約28724)，亦接近11月6日低位28137點，以及100天線(28106點)。要三日內重返50天線，即重複4、7及9月之模式，確實有點難度，需要極大成交配合，才能扭轉悲觀預期，相反若未能及時重返50天線，要有心理準備跌至10月3日遺留的上升裂口底部27581點。

所以想報仇，先冷靜，一星期前已在節目說不要買太貼價的牛證及高溢價call輪，至於現在則是「鐘擺策略」準備上場的時候，我不反對370元買騰訊，若果14天RSI跌至30甚至以下(現在約39)，將是另一個絕佳的買入位，對上一次如此超賣，是2016年12月22及23日，當時股價最低是179.6元，之後進入新升浪。

羅崇博 (杜比)