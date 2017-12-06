即巿股評 港股直擊

隔晚美股科技股唔算跌得多，終於輪到道指跌得多啲，不過三大指數齊跌，拖累整個亞太區股市表現。港股幾乎平開，最多升86點，高位又底過星期二，繼續一浪低於一浪，其後喺A股跌穿3300點重要支持位，港股即掉頭向下，兼且直插無水花，最多跌471點，低見28372點，接近保歷加通道底部反彈。中午報收28481點，跌361點；國指更弱跌206點，報收11277點。

今早港股上演屠牛記，除咗騰訊(00700)殺晒370元至375元嘅牛證，恒指牛證亦殺到盡咁滯，由28300至28800點嘅牛證重貨區全部陣亡，依家28000-28300點嘅牛證街貨唔多，睇怕喺現水平，都可以抖抖。不過恒指跌穿50日線(28725點)，呢個位將會成為反彈阻力。若然今早係今次調整底部，估計12月餘下時間，有機會喺28300-28700點之間築底。不過市底已轉弱，一旦再失28300點，睇怕要落到28000，甚至27800點先有支持。

騰訊早段曾反彈至最高381.4元，可惜382元連影都唔見，即再掉頭向下低見369元考驗50日線，目前喺50日線附近爭持。過往騰訊甚少失守50日線，但唔代表今次唔可以，一旦失守，要睇番100日線(350元)，剛好亦係今次升浪起步位。至於另一強勢股平保(02318)，亦已由強轉弱，話咗反彈企唔穩78元，要再下試72元至75元，目前正向住呢個方向行。

至於呢期有資金流入嘅金融股，除咗平保之外，其他內銀、內險同國際金融股都要捱沽，全線下跌，普遍跌幅由0.8%至2.5%，咪話唔濕滯。至於科技股全部返艇，之前升得急，跌起上嚟亦兇狠，騰訊雖然再劏牛，但跌幅已相當溫和，半日最多都係跌1.9%，中午收市跌1%。其他科技股，最低消費係跌2%，而噚日已失50日線嘅舜宇(02382)半日跌7.5%，成為最屎藍籌股。由於iphone最新銷情只係一般，瑞聲(02018)亦跌6.6%。

另一個重災區係汽車股，道理一樣係升得急，插得甘，吉利(00175)最慘情時跌近一成，半日跌7.3%，同舜宇跌幅叮噹碼頭。至於其他汽車股，閒閒地跌2%或以上，跌勢已成，暫時唔好多手撈底。

依家港股最大鑊係畀內地股市拖死之餘，上周美股狂升之際，港股唔跟上，但面對美股回吐，港股又跟住落，望就望今日低位，即上升通道底部守得到，守唔到真係無眼睇。即使中長線仍睇好後市，建議都係要分段買貨，呢個12月仲有排捱，阿Man之前已叫喺三萬點鎖定利潤，家吓兵荒馬亂，都係食住花生靠邊站。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)