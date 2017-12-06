港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數低收，港股今早先高後低，恒指插穿50天線。今年表現強勢的科技股和汽車股全線捱沽。

恒指高開7點，開市後曾升86點，見28929點半日高，其後掉頭向下，上午約10時45後明顯跌穿50天線(約28729點)，跌勢之後進一步轉急，暫多跌471點，見28371點創一個月低，跌幅及後一度收窄至300點內，半日收市前復受壓。恒指中午收報28481點，跌361點或1.3%，大市成交額777.56億元。

國企指數報11277點，跌206點或1.8%。

A股半日低收，滬指跌0.6%；深成指跌0.3%。

藍籌股金融股全線向下，友邦(01299)跌0.9%；平保(02318)跌1.8%；國壽(02628)跌2.6%；滙控(00005)跌0.8%；建行(00939)跌1.2%；港交所(00388)跌1.6%。另外，中移動(00941)跌0.6%；中海油(00883)跌2%；中海外(00688)跌2%；藍籌新貴碧桂園(02007)跌3.1%。相反，萬洲(00288)升0.7%；恒安(01044)升0.7%；恒安(01044)升0.7%；中電(00002)升0.2%。

焦點板塊

科技股：全線捱沽，騰訊(00700)今早已相對硬淨，曾跌1.9%，見369元創一個月低，半日跌1.1%。藍籌新貴舜宇(02382)曾插8.4%，半日挫7.5%為表現最差藍籌；瑞聲(02018)跌6.6%。另外，鴻騰(06088)插9.5%；丘鈦科技(01478)插8%；金山軟件(03888)跌3.9%；網龍(00777)今日公布業績，半日跌2%；金蝶(00268)跌3.6%；IGG(00799)跌2.5%；高偉(01415)挫6.1%，暫時10連跌；中芯(00981)跌2.1%；華虹(01347)挫4.2%。半新股方面，閱文(00772)曾見82.7元創上市新低，半日跌3.8%；易鑫(02858)跌3.3%；雷蛇(01337)跌2.5%；眾安(06060)跌4.4%。

汽車股：主要汽車製造商今早逆市跑輸，國指新貴廣汽集團(02238)見逾兩個月低，半日挫5.7%，集團11月汽車銷量按年增長3.53%，瑞信續予「跑贏大市」評級和目標價25元不變。另外，吉利(00175)曾挫9.1%，半日跌7.3%；華晨(01114)跌1.9%；長汽(02333)跌2.9%；連日走高的北汽(01958)回吐1.5%；比亞迪(01211)跌5.7%。零件商方面，敏實(00425)跌3.6%；耐世特(01316)跌半成。

燃氣股：內地北方為改善霧霾推行「煤改氣」，多個省份更出現天然氣供不應求，個別燃氣股逆市爬升。中國燃氣(00384)創上市新高，半日升1%；新奧能源(02688)升1.4%；華潤燃氣(01193)升0.5%；蘇創燃氣(01430)升4.5%。

焦點股份

華君控股(00377)：股價一度急瀉 31.2%，見0.295元，半日跌23.3%。集團公布，建議股份100合1，股份合併生效後，每手買賣單位將由4000股，改為80股合併股份。

紅星美凱龍(01528)：連日造好，今早曾升5.5%，半日升2.7%，現時連升第4日，成交額6810萬元。集團公布，獲中證監主板發行審核委員會通過A股發行申請，目前尚未收到書面批覆。

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