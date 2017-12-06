港股今早跌勢全面，金屬資源股普遍受壓。
倫敦基本金屬昨晚全線下跌，LME期銅收市急跌4%，每噸報6531.5美元，創10月4日以來新低。金屬資源股明顯跑輸大市，江西銅(00358)挫4%；中鋁(02600)曾挫6%，現跌4.8%；洛陽鉬業(03993)跌半成；五礦資源(01208)急跌7%。
金價跌至四個月新低，金礦股受壓。招金(01818)曾挫4.6%，創52周新低，最新跌3%報5.74元；紫金(02899)跌3.4%。
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