即巿股評 港股直擊

噚日恒指裂口低開之後走勢緩緩向下，最終全日跌296點，收報28842點，屬安全之選嘅恒指熊(69208)若然做day trade嘅話，睇準時機嘅話都可以食到廿格都唔奇，不過今次呢個trade要考嘅係大家嘅耐性(個市慢行到咁，真係少啲定力都唔得)。

今朝早恒指開市就無裂口嘅，仲大拿拿升咗7點添；依家10點17分，我同事駒哥問我：今日唔使打稿咩？咁有時間搞FB campaign嘅？唔係囉，其實只係個市悶到都唔知點寫落去，所以比啲時間個市行多兩步，睇吓有無咩新方向嘛，咁就趁呢個空檔做吓其他嘢先啦。拆恒指5分鐘圖睇，恒指今日似乎有繼續下行之意，而噚日講到50天線同保歷加通道，今日粒數分別係28730點同28589點，以今日依家10點29分暫時做過嘅低位28676點計，50天線率先失守，開恒指牛熊證街貨圖嚟度嘅話，就即係食咗28800至28899點同埋28700至28799點呢兩part嘅牛熊，夾埋有相當於1609張期指，至於28600至28699點呢度，基本上都未完全食得晒嘅，呢part有789張期指，你當食咗少少先啦；因為重點係再落嘅28500至28599點，呢度有相當於1612張期指，呢個位咁近，對於班大戶嚟講都應該實食無黐牙。

不過，大家要小心一樣嘢就係，恒指由11月22日跌到依家，條「下降道通」都變得非常明顯啦，所以喺恒指日線圖上啲技術指標其實都齊齊跌足咁多日，換言之大家要小心嘅係鐘擺由低位移向高位隨時出現，SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線分別報9.163同15.05，MACD「熊差距」愈嚟愈闊，唯獨14RSI暫時見41.32，叫做尚未正式踏入超賣範圍，不過年尾啦，touch wood講句：無謂衰收尾呀！恒指熊(60172)，同現價有逾737點差距，成交活躍亦屬安全之選。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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