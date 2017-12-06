即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開低走，以近低位收市，全日波幅286.12點。恒指收報28842.8點，跌295.48點或1.01%，成交金額 1018.65億元。國指收報11484.69點，跌33.38點或0.29%；上證收報3303.68點，跌5.94點或0.18%。三項指數都偏軟，以恒指表現較差，主要因為騰訊(00700)、友邦(01299)及港交所(00388)走勢較差所拖累。

恒指以陰燭「墓碑線」收市，走勢偏淡，仍然是在尋底格局，料50 SMA及保歷加通道底部會是支持參考，即約28650至28700水平。MACD快慢線的負差距增加，走勢轉差。全日上升股份474隻，下跌1082隻，走勢轉差。

新華社報道，中國銀監會副主席王兆星在2017年城商行年會上表示，銀監會將有計畫、分步驟地深入整治市場亂象，嚴厲打擊亂辦金融、非法集資等非法金融活動，嚴格規範金融市場交易行為。

美國總統特朗普向中東領導人表示，他將把美國駐以色列大使館從特拉維夫搬遷至耶路撒冷，巴勒斯坦、沙地阿拉伯、約旦和埃及領導人均強烈反對。事件或會引起中東地區的地緣政治不穩，宜密切留意事態發展。

美國參議院銀行業委員會以22-1的投票結果批准傑羅姆•鮑威爾出任聯儲局主席。參議院此後將就此進行全體表決。美國10月份貿易逆差擴大到九個月高點，進口創紀錄新高，反映國內需求穩定。美國供應管理協會11月份非製造業指數顯示服務業增速從12年高位回落；企業活動指數連續100個月成長。美股三大指數回軟，今早亞太股市回軟，夜期上升但ADR下跌，兩者背馳，料恒指走勢向淡，支持參考為50 SMA (約28705)，並當心尾市有異動。

個股介紹：

特步國際(01368)的主要業務為從事體育用品（包括鞋履、服裝及配飾產品）的設計、開發、製造及市場推廣，並以集團擁有的特步品牌及柯林品牌，以及擁有中國特許使用權的迪士尼運動系列品牌進行銷售。

集團在2017年第3季，平均同店銷售表現（按零售價值計算）錄得中單位數增長。零售折扣水平持續降低，零售存貨亦保持於健康的4至5個月內偏低的水平。同店銷售反映經營長於一年的實體店鋪的銷售表現。這些店鋪佔特步品牌總店數的約60-70%。在2017天貓雙11購物狂歡節，集團在網站公布全網錄得超過2.07億元人民幣收入，同比增長83%。

參考彭博數據，2018年預測市盈率為9.4倍，周息率5.99%。股份上日收報 3元，上望3.465元，止蝕設於2.85元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。