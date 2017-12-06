港股直擊 即巿股評

外圍科技股未見顯著回升，港股昨日挫近三百點下，恒指今早或見近一個月低位，騰訊(00700)跌勢備受關注，短期勢考慮50天線支持。

隔晚美股三大指數全線下跌。道指收跌109點或0.45%，報24180點，金融股普遍回吐。納指早段造好，尾市倒跌0.19%，報6762點。標普500指數收跌0.37%，報2629點。納指及標普500指數均連跌三日，投資者評估共和黨的稅改計畫將給企業盈利帶來怎樣的影響。

個別美國科技股反彈，谷歌、Facebook、微軟收漲0.63%及亞馬遜收升不足1%，Snap急升一成。最近幾日科技股遭遇重挫，分析師表示，在科技股今年已經獲得巨大漲幅的背景下，一些投資者選擇獲利回吐。

美國10月貿易赤字大漲8.6%，達487億美元，主要由於進口增加以及進口燃料價格攀升。

倫敦基本金屬全線下跌。LME期銅收市急跌4%，每噸報6531.5美元，創10月4日以來新低。期鋁跌0.7%，期鋅跌2%，期鎳跌4.2%。內地期貨方面，周二上期所夜盤，螺紋鋼、熱軋卷板分別均跌1.9%。

波羅的海乾散貨指數漲0.2%，報1666點，連續第十三個交易日上漲。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍下跌。騰訊(00700)昨日收市跌3.2%，其ADR折合港元計收報375.36元，較本港收市價跌0.64元，留意短期或考驗50天線(約371.2元附近)。滙控(00005)ADR收報76.73元，跌0.62元。國壽(02628)ADR收報25.12元，跌0.13元。「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報10.83元，跌9仙；中石油(00857)ADR收報5.3元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報5.57元，跌1仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報78.34元，跌1仙；聯通(00762)ADR收報11.11元，跌9仙。

ADR港股比例指數報28771，較周二恒指收市跌71點或0.25%。恒指昨日尾段跌穿上午低位，最多跌300點，見28838點全日低。恒指收報28842點，跌295點或1%。大市下跌股份比例達七成，上升股比例為30%。股價高於50天線比率的中線市寬再跌2.2個百分點，落到31.4%。續創近一年低位，反映大市內部質素進一步惡化。恒指短期支持參考50天線約28730點附近，廿天線約29300點為初期阻力。

焦點股份

港鐵(00066)：宣布已完成沙中線項目主要建造工程的評估，現時估計沙中線項目工程成本將由708.27億元增至873.3億元，超支165.01億元。

廣汽集團(02238)：公布11月汽車銷量18.05萬輛，按年增長3.53%；首11個月累計銷量182.28萬輛，按年上升23.04%。

永泰地產(00369)：公布與獨立第三方訂立臨時協議，以21.63億元出售荃灣永南貨倉大廈，出售事項將產生收益約6.59億元，股份今日復牌。

世茂房地產(00813)：宣布11月合約銷售額為101.03億元(人民幣．下同)，按年增長82.07%；花樣年控股(01777)11月銷售額約22.36億元，按年增長1.98倍；金地商置(00535)11月合約銷售總額38.61億元，按年增30.18%。