即巿股評 港股直擊 國際財經

隔晚美國股市先高後低，道指一度飆逾300點，但尾市升幅收窄，全日僅漲58點(0.24%)，標普500指數及納指更倒跌。恒生指數承接跌勢，昨天裂口低開239點後，最高只見29124點，午後失守29000點關口，尾市更急插300點，收市報28842點，跌295點(1.01%)。恒指連續4個交易日收低於重要強弱分界關鍵位置29200點，已進入整固格局。

從技術走勢來看，恒指進一步偏離10天、20天移動平均線，分別為29480點及29322點，初步支持位估計在50天移動平均線及年初向上伸延的上升通道底線，即大約28600點至28700點。

正如昨天本欄所述，年初至今，恒指每當回調到50天線左右，或貼近年初向上伸延上升通道的底線位置，都會先爭持4至5個交易日，然後重拾升勢。以昨天恒指低位28838點，指數已經連續兩天逼近50天線，不排除恒指在未來數個交易日還會在50天線或通道底附近反覆，形成底部後才反彈。

恒指相對動力急轉直下

若恒指確認跌穿50天線和上升通道底線，後市有機會進一步轉差；下一個重要支持位是27450點，即成交密集區底部。

參考本報EJFQ系統內的日線無基準輪動圖，港股指數表現頗為兩極。

恒生指數和國企指數於周一移入轉差方格後，相對動力昨天急轉直下，大幅拉開了點與點之間的距離。同時，兩者皆向左移動，反映相對表現亦有轉弱跡象。

另一方面，恒生中、小型股的相對動力於過去3至4個交易日先後回升，形勢略勝恒指和國指。惟須留意中型股指數移入改善方格後，其相對動力未有進一步向上發展，小型股指數則向左伸延，顯示中、小型股的反彈力度有所減弱。

從板塊角度看，兩極現象更為明顯【圖】。恒生綜合指數11個分類之中，科技股於11月30日跌入轉差方格，並持續向左下伸延，反映其相對動力及相對表現續跌。

相反，原材料股由落後方格進入改善方格，目前相對動力及相對表現正在增強，並向右上延伸。兩板塊的形勢優劣立見。

其餘9個板塊中，電訊、能源、地產建築、公用及綜合企業等板塊呈回穩，其上升動力有所增加，電訊股更進入領先方格。工業、消費品、金融及服務等則移向左邊，顯示這些早前的強勢板塊進一步走弱。不過，相對科技與原材料股，這9個板塊的變化較小，移動較為緩慢。

總括來說，由於領袖股轉弱，令恒指由反覆尋頂轉為整固格局，但個別板塊的相對動力或相對表現有增強跡象，大市並非一面倒轉差，預料恒指短期內將較為反覆，或回測50天線和上升通道底線的交滙處附近位置。

信報投資研究部

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