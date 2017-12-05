即巿股評 港股直擊

正陷財困的幸福控股(00260)今日創逾兩個月低，收報0.089元。集團管理立立亂，前主席任煜男上任一個月內，於上周五(1日)閃辭。任煜男稱，對公司管理行政能力表示失望，而且對個別董事股東阻礙董事會正常運營的「無賴無聊無知行徑」表示失望。

任煜男為哈佛法學碩士，現任中信證券國際有限公司私募股權部門董事總經理，到底「個別董事股東」做了甚麼「無賴無聊無知」的行為，令任煜男反檯，甚至稱：「保留向公眾、監管機構，以及相關國資紀檢部門表達態度和滙報情況的權利」。

持股逾26%的中航工業(00232)迅即出手，要求董事會召開股東特別大會，以考慮開除汪曉偉、肖瑋、王松輝、胡曉文及宮長輝的董事職務。幸福控股今早公布，汪曉偉因此事而辭任行政總裁兼執行董事，肖瑋、王松輝及宮長輝亦辭職。另外胡曉文則因為解決現金流不足問題方法與若干董事意見分歧而辭任。

董事局大洗牌後，最新由中航國際集團投資總監兼中航國際投資總經理李承宁擔任主席。

假設人事問題解決，幸福控股還面對甚麼問題呢？集團11月27日發盈警，料全年蝕2.32億元。另外一堆欠債中，1.62億元今年底到期；2.41億元明年10月底到期；還有5230萬元和1.46億元未償還可換股票據分別於明年3月和11月到期，或要出售資產還債。

雖然集團早於11月7日(即公布任煜男任命當天)公布以每股0.08元進行2供1，不過，11月29日又表示供股時間表將會延後(這個或者是董事局反檯的原因)。即是集團目前沒有集資方案應付首批1.62億元年底到期的欠債，中期業績顯示「現金及銀行結餘」僅7831萬元，而今年只餘下16個工作天，勿戀棧所謂「中航系重組概念」。

陳鎮強

信報投資研究部

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