港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市先高後低，道指一度飆升超過200點，收市雖然創新高，但僅升58點。港股昨日升64點後，今日復受壓失守兩萬九。

恒指今早裂口低開239點，報28898點屬半日低，開市後跌幅收窄，沿兩萬九關口反覆爭持，上午10時後跌幅一度收窄至14點，見29124點全日高，之後又告回軟，再跌過百點，中午跌86點。午後受制兩萬九水平，尾段跌穿上午低位，最多跌300點，見28838點全日低。恒指收報28842點，跌295點或1%。大市今日下跌股份比例達七成，上升股比例為30%。

全日成交額1018.65億元，較上日減少約67.49億元。

國企指數收報11484點，跌33點或0.3%。

恒指即月期貨收市跌297點或1.02%，報28896點，高水53點。

A股受壓，滬指跌0.18%；深成指挫1.45%。兩市成交額約4827億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升57點，報24362。

藍籌股方面，騰訊(00700)收報376元，創11月3日以來收市新低，跌幅3.2%，成交額169.18億元。金融股全線向下，友邦(01299)跌1.6%；工行(01398)跌0.8%；港交所(00388)跌2.6%；建行(00939)跌0.4%；平保(02318)跌1.3%；工行(01398)跌0.8%。港元一個月銀行同業拆息(HIBOR)續企1厘樓上，地產股軟，恒地(00012)見近三個月低，收市跌1.2%；新地(00016)跌1.3%；信置(00083)跌2.7%。相反，中海油(00883)升0.6%；神華(01088)升1.4%；九倉(00004)升2.3%；九倉置業(01997)升0.8%。

焦點板塊

科技股：隔晚美國納指挫逾1%，本港科技股受壓，藍籌新貴舜宇(02382)曾挫6.2%，收市跌5.7%，為表現最差藍籌；瑞聲(02018)跌2.2%。另外，IGG(00799)跌2.2%；長飛(06869)挫4.1%；中興(00763)跌4.6%；鴻騰(06088)昨日獲加入「港股通」名單收市飆10.8%，今日回吐8%；中芯(00981)跌6.1%；ASM太平洋(00522)跌2.4%；高偉(01415)跌4.8%，連跌9日。

鐵路基建股：今日逆市造好，大和重申中交建(01800)「跑贏大市」評級，收市升1.7%，其A股升2.44%；中鐵建(01186)升1.2%，其A股升1.87%；中鐵(00390)升0.3%，其A股升2.19%；中車(01766)升0.4%，其A股升1.65%。

醫藥股：個別股份逆市靠穩，石四藥集團(02005)創新高，收市升0.7%；聯邦制藥(03933)升3.9%；康哲藥業(00867)升0.3%；國藥(01099)升0.5%。

焦點股份

美高梅中國(02282)：逆市走高，今早創近3年高，收市升1.6%，成交額4.57億元。大和資本認為愈來愈多指標反映澳門博彩業基本面遠較預期健康，相信美高梅將會是2018/19年的受惠者，把目標價由17.3元升至21.8元，評級由「持有」升至「跑贏大市」。

華南城(01668)：曾升11.2%，收市升6.9%，成交額1.83億元。集團上周公布中期盈利按年增長15.6%。另外，首席財務總監蔡耀庭表示有意將物業管理業務獨立上市或作融資，亦不排除進行收購。

半新股：焦點股受壓，閱文(00772)跌1.9%；易鑫(02858)跌3.5%；雷蛇(01337)跌1.5%；眾安(06060)跌2.1%。細股急挫，靛藍星(08373)挫17.4%；濠亮環球(08118)挫16%；雙運控股(01706)挫15.7%；升海食品(01676)創新低，收市跌13.6%；普天通信(01720)跌10.8%；致豐工業電子(01710)跌9.6%。

1957 & CO.(08495)：今早上市，最高見0.7元，收報0.55元，較招股價0.63元，低12.7%，成交額約9809萬元。不計手續費，每手虧損320元。

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