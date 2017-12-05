港股直擊 即巿股評

創業板1957 & CO.(08495)今早上市，開報0.68元，最高見0.7元，較招股價0.63元，高0.07元或11.1%，之後掉頭向下，低見0.54元，收報0.55元，較招股價低8仙或12.7%，成交股數1.59億股，成交金額9809萬元。

不計手續費，一手4000股收市賬面蝕320元。

集團從事餐廳經營及管理，公開發售獲得364.5倍超額認購，一手4000股，中籤率30%。

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