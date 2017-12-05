港股直擊

天鴿互動(01980)8月被沽空機構Emerson狙擊，指其財務數據從上市以來一直造假，建議除牌。天鴿今早召開記者會，重申Emerson指控不實，天鴿主席兼首席執行官傅政軍稱，與其他在美國上市的中概科網股如奇虎360等，交流被沽空機構狙擊的心得和應對方法，但拒絕透露內容。

他指，與Emerson從來沒溝通，難評對方會否再發報告狙擊。

公司強調，核數師羅兵咸永道重申無保留審計意見，多份澄清公告亦獲港交所確認，與監管機構保持溝通，故Emerson指控毫無依據，存誤導成份，保留法律追究權利。

天鴿被狙擊後股價大跌，董事會批准6億元回購額度支持股價。天鴿首席運營官麥世恩指，現時已用去約2.7億元，尚有空間回購，會視乎情況再決定是否回購，並指現時股價已重上未被狙擊前水平。

公司解釋，直播平台分部業務較直接，在主播直播時植入廣告，成本低，毛利可高達九成。而遊戲分部則要與分銷商分成，毛利率僅約四成。加上部分舊遊戲下架、新遊戲未上線之間，影響集團整體收入。現時收入主要靠主播平台部分，期望遊戲分部貢獻收入慢慢增長。

傅政軍期望，未來公司用戶數、廣告收入等繼續穩步上升，「朝美圖(01357)方向，做能賺錢的小美圖」。