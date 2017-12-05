港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市先高後低，道指一度飆升超過200點，收市雖然創新高，但僅升58點。港股昨日回升64點後，今早復下試兩萬九。

恒指今早裂口低開239點，報28898點屬半日低，開市後跌幅收窄，沿兩萬九關口反覆爭持，10時後跌幅一度收窄至14點，見29124點半日高，之後又告回軟，再跌過百點。恒指中午收報29051點，跌86點或0.3%，大市成交額554.76億元。

國企指數報11551點，升33點或0.3%。

A股半日個別發展，滬指升0.06%；深成指跌0.52%。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾跌2.3%，半日跌1.6%；友邦(01299)跌0.9%；工行(01398)跌0.3%；港交所(00388)跌0.6%；新地(00016)跌1.1%。相反，滙控(00005)升0.3%；中行(03988)升0.3%；中海油(00883)升1.1%；九倉(00004)升2.3%。

焦點板塊

科技股：隔晚美國納指挫逾1%，本港科技股受壓，藍籌新貴舜宇(02382)曾挫5.6%，半日跌4%，為表現最差藍籌；瑞聲(02018)升0.7%。另外，IGG(00799)跌2.1%；長飛(06869)跌2.3%；中興(00763)跌3%；鴻騰(06088)昨日獲加入「港股通」名單收市飆10.8%，今早回吐4.4%；中芯(00981)跌2.9%；ASM太平洋(00522)跌1.8%。半新股方面，閱文(00772)跌1%；易鑫(02858)跌3.1%。

內險股：昨日跑贏大市，多股今早逆市造好，平保(02318)升0.1%；新華保險(01336)升2.9%；財險(02328)升1.1%；太平(00966)升1.2%；太保(02601)升0.9%。相反，半新股眾安(06060)跌1%；國壽(02628)跌0.2%。

醫藥股：個別股份逆市造好，石四藥集團(02005)創新高，半日升3.1%；聯邦制藥(03933)升2.9%；上海醫藥(02607)升1.9%；康哲藥業(00867)升2.3%；金斯瑞(01548)升1.6%；國藥(01099)升0.5%。

焦點股份

美高梅中國(02282)：逆市走高創近3年高，半日升6.8%，成交額1.75億元。大和資本認為愈來愈多指標反映澳門博彩業基本面遠較預期健康，相信美高梅將會是2018/19年的受惠者，把目標價由17.3元升至21.8元，評級由「持有」升至「跑贏大市」。

華南城(01668)：逆市走高曾升11.2%，半日升7.5%，成交額1.16億元。集團上周公布中期盈利按年增長15.6%。另外，首席財務總監蔡耀庭表示有意將物業管理業務獨立上市或作融資，亦不排除進行收購。

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