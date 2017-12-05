即巿股評 港股直擊

噚晚收工坐地鐵返屋企，收到一位輪商朋友嘅電話，閒談幾句，佢問我呢期操作如何，我話：總算過得去啦；不負所託，呢期所推嘅熊證都搵到餐晏仔食，噚日隻恒指熊(68609)建議恒指5分鐘圖上見超買就落場，拆返開個恒指5分鐘圖睇，其實由朝早10點到11點40分都，SlowSTC(14,3)都出現超買；Miss咗都唔緊要，因為喺下晝2點55分左右，你有第二次嘅機會：SlowSTC(14,3)出現第二次超買。

噚日恒指低開之後，就單靠隻企鵝騰訊(00700)拗腰反彈，拗到倒升嗰下都真係有啲嚇親，不過唔緊要，事關尾市升幅收窄咗好多，再加上今朝早再嚟多個裂口下跌，即使未到原定嘅目標：50天線或保歷加通道底，貫徹唔貪心嘅旨宗下，(68609)收割無難度；好友果然係「背水一戰」！

依家10點25分，從恒指5分鐘圖所見，今朝個支大陰燭出現至今走勢都係橫行；返番去日線圖睇，雖則50天線(28709點)同埋保歷加通道底(28648點)都仲健在，不過開埋恒指牛熊證街貨圖睇完之後又係另一回事啦。

依家11點4分，係比平時晏咗嘅，無計啦，公司有啲嘢趕嘅話始終都係要做咗先得嘅，恒指現報28988點，最低暫時做過28898點，呢個位嚟講嘅話，其實剛好踩咗入牛證最貼價個範圍嘅邊皮28800至28899點，呢度有相當於628張期指；再落多100點嘅話，即係28700至28799點，呢度有相當於1312張期指，如果大市行得到落去食呢個位嘅期指的話，就即係話比你知你條50天線即將失守。

繼續向下數牛證，第三貼價嘅牛證就係28600至28499點，呢度有相當於919張指，又如何大市行到嚟呢度嘅話，又即係話你知個市連條保歷加通道底都穿埋……

「如果真係連保歷加通道底都穿埋嘅話，咁大市就會反彈架嘛，因為大市係唔會長時間都處於保歷加通道外圍嘛！」你咁諗係啱嘅，不過留意返喺第四個牛熊證貼價區，即係28500至28599點呢度，有相當於1541張期指，by the way，若然大市一直向下走嘅話，咁保歷加道通嘅走勢同趨勢都會向下，如是者保歷加通道底就會比依家有一個更低嘅點數，到時你話恒指粒燭會唔會跌穿一個比依家更低位嘅保歷加通道底？恒指熊(69208)，收回價29687點，同現價有逾600點差距，屬安全之選，所以槓桿約36倍，將就下啦，貪心鬼。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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