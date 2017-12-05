港股直擊 即巿股評

華南城(01668)逆市走高，暫時最多升11.2%，見2.09元近一個月高，現升8.5%，成交額5180萬元。

集團上周公布，中期盈利9.91億元，按年增長15.6%，不派中期息。

另外，集團首席財務總監蔡耀庭表示，租金及物業管理上半年收入6億元，大增20.1%，但單計物業管理業務按年增61%至2.47億元，加上物管業務與原業務估值分別大，故有意將之獨立上市或作融資，亦不排除進行收購，壯大業務。

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