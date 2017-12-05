即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開高走，全日波幅 392.59點。恒指收報29138.28點，升64.04點或0.22%，成交金額1086.14億元。國指收報11518.07點，升68.64點或0.6%；上證收報3309.62點，跌8點或0.24%。港股走勢優於A股。

恒指以陽燭近「陀螺」收市，而且上下影線較長，即市爭持激烈。若配合前交易日走勢一併參考，出現近「曙光初現」形態，料在50 SMA及保歷加通道底部前有較大支持。MACD快慢線的負差距增加，走勢轉差。全日上升股份725隻，下跌813隻，市況偏弱。

在周一舉行的英國退歐談判未能取得突破，愛爾蘭邊界問題成關鍵阻礙。英國首相文翠珊稱，需要「進一步的協商」。歐盟委員會主席容克稱，對脫歐談判本周實現突破「非常有信心」，現在對多數最關切的問題有了共識，只有兩三個問題還有待討論。

美國參眾兩院周一對兩個版本的稅改法案進行協調，特朗普暗示企業稅率有讓步空間，這可能意味著在10年裡會出現2000億美元稅收的差異。根據參議院周末通過的稅改案，銀行、零售、化石燃料等行業的利潤有望增加，同時可能壓縮醫院和可再生能源公司的獲利。全美商業經濟協會調查顯示，減稅措施料對美國經濟成長構成溫和提振。美股三大指數個別發展，今早亞太股市偏軟，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏軟，支持參考為 28800水平。

個股介紹：

信利國際(00732)的主要業務為製造及銷售液晶體顯示器產品及電子消費產品，包括計算機、電動牙刷及電子零件。

雖然集團在2017年首3季的業績未如理想，收益160.38億元，增長1.8%；股東應佔虧損0.08億元，去年盈利為5.66億元。主要是要為樂視移動作出5.54億元的一次性全額計提呆壞賬撥備。

集團另宣布分拆持有85.42%的信利汕尾於深圳A股上市，擬發行6000萬股至8000萬股新A股，佔信利汕尾經建議分拆擴大之已發行股份總數約15%至19.05%。相信分拆將為信利國際創造更多價值。集團早前被納入MSCI中國小型股指數。

參考彭博數據，2018年預測市盈率為13.78倍，周息率2.35%。股份上日收報 4.05元，上望4.5元，止蝕設於3.8元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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