港股直擊 即巿股評

港股昨日高低波幅達540點，騰訊(00700)表現波動，在外圍科技股急跌拖累下，料騰訊股價或再度受壓。

美國參議院通過減稅議案提振市場情緒，道指甫開升逾兩百點，不過美股尾市回落。在銀行股上升帶動下，道指勉強創收市新高，收升58點或0.24%，報24290；納指收跌1.05%，報6775點。科技股被拋售，微軟急跌3.8%，谷歌跌1.3%，亞馬遜跌2.4%，Facebook跌2.1%：晶片製造股下跌，AMD跌6.5%，Micron跌5%，英偉達跌5.6%。中概股方面，阿里巴巴跌2.9%。

上周六，美國參議院通過了共和黨提議的稅改法案，這被視為是特朗普的一項重大勝利。現在美國參眾兩院必須就同一份稅改方案達成一致，並提交特朗普簽字生效。與此同時，美國國會也在試圖通過一項預算案，以避免美國政府在12月8日關門。

此外，投資者繼續關注特別檢察官針對特朗普競選的調查。上周五前美國國家安全顧問弗林在華盛頓聯邦法庭認罪。承認在FBI對他和俄羅斯大使接洽的調查上曾經撒謊。弗林已經同意在「通俄門」調查中配合檢察機構、並將透露是特朗普引導他和俄羅斯人接觸。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍下跌。騰訊(00700)ADR折合港元計收報381.82元，較本港上日收市價跌6.58元或1.7%。滙控(00005)ADR收報77.15元，跌0.55元；國壽(02628)ADR收報25.2元，跌0.25元。油價下跌，二月布蘭特期油跌2 %，中海油(00883)ADR收報10.71元，跌0.15元；中石油(00857)ADR收報5.3元，跌2仙；中石化(00386)ADR收報5.58元，升1仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報78.44元，跌6仙；聯通(00762)ADR收報11.23元，跌0.13元。

ADR港股比例指數報28946，較周一恒指收市跌192點或0.66%。恒指昨日收報29138點，升64點或0.2%，五連跌告終。股價高於50天線比率的中線市寬再跌0.5個百分點，落到33.6%，創近一年低位，反映大市內部質素持續惡化。恒指短期支持參考50天線約28700點附近，廿天線為短期阻力位，約29350點水平。

焦點板塊

燃氣股：河北石家莊等地天然氣短缺，價格創下每噸9400元新高，較11月30日上漲1400元人民幣/噸。其餘各地液化天然氣均價也紛紛突破了7000元/噸，同比上漲了近一倍。留意燃氣股短期表現。

焦點股份

佳兆業(01638)：公布全年合約銷售目標由400億元人民幣，上調至440億元人民幣。

新城發展控股(01030)：公布11月份集團實現合約銷售金額約161.31億元人民幣，創單月合約銷售金額最高紀錄。

新體育(00299)：宣布按每股0.55元向獨立第三方吳騰配售3.4億股合併股份，相當於擴大後股本16.67%，所得款項約1.87億元，擬用於收購深圳博瑞企業管理全部股權，以獲得汕頭兩個房地產項目權益。配售價相當於集團昨日理論收市價每股合併股份0.66元有約16.67%折讓。公司早前曾公布20合1合併股份計劃。完成後，吳騰將成為集團主要股東。

1957 & Co.(08495)：餐廳集團1957 & Co.將於今日掛牌。據輝立交易場資料顯示，1957 & Co.暗盤收報0.69元，較招股價0.63元升9.52%。每手4000股，不計手續費，一手賺240元。