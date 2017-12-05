即巿股評 港股直擊

自今年11月至今，市場對窩輪和牛熊證的需求大幅增加，尤其是騰訊(00700)和平保(02318)相關認購證和牛證，資金流入的規模是今年以來最高。由於發行商一般根據過往需求來制訂每隻產品的發行份數，在這類罕見超符預期的市場需求下，出現供不應求的現象，不少產品的街貨量在短時間內急升至非常高的水平，不少更高達90%至100%街貨量。

騰訊和平保上周顯著下跌，繼續吸引輪證資金趁低吸納。現時欲入市部署相關輪證的投資者，須注意不少產品的街貨量屬偏高水平。究竟投資者為何須注意街貨量高低？

街貨量偏高意味供求因素更易影響輪證價格

市場供求是其中一個影響窩輪和牛熊證價格的因素。由發行商與港交所共同發佈的《香港上市權證及牛熊證市場常問問題》之中有提及，當街貨量偏高時，發行商維持流通量的能力將受影響，從而產品價格越受市場供求主導。由此引伸，窩輪和牛熊證價格的不確定性因而增加，表現或會未符投資者預期。

因此，投資者在篩選產品時的其中一個重要步驟，是先篩走街貨量偏高的產品。下圖是在高盛認股證網頁的牛熊證搜尋器中篩選市場上的平保牛證，並按收回水平由高至低排列，可見現時不少貼價平保牛證的街貨量已超過50%的偏高水平(見圖一)。

將街貨量納入揀選產品的條件

一般而言，我們會建議投資者按照三部曲來篩選牛熊證(見圖二)。第一步是要先預期正股的走勢上升(牛證)或下跌(熊證)。第二步是按自己可承受收回風險的程度以及對槓桿高低的要求選擇收回水平。第三步就是在相同收回水平產品之中挑選槓桿最高的產品，以達致最高投資效益。

不過，因應現時不少貼價牛證的街貨量已累積至偏高水平，投資者可將街貨量作為篩選產品的考慮因素。例如下圖所示，投資者可在牛熊證搜尋器中的「街貨比率」欄目中輸入0至40%，將街貨量40%以上的產品篩走。投資者便可集中注意街貨量在較合適水平的產品，以減低市場供求的影響。

資料來源：高盛認股證牛熊證網站，數據截至2017年12月1 日

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/