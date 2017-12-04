即巿股評 港股直擊

期指在前周突破三萬點後出現回套，惟之後卻一直仍能守於29600點之上。不過在上周三11月份的期指結算日後，市場上的回吐壓力明顯加劇，該短期支持亦終告失守，期指於上周四以過1700億的大成交下大跌超過400點；及至昨天，期指更曾一度失守29000點水平，低見28828點，不過之後出現即市的反彈，最終反跌為升，最終收報29193點，險守29000點水平以上。

雖然，香港市況現時正受著多個因素的影響下明顯偏淡，惟筆者認為只要28000點左右的重要支持一直未有被跌穿的話，期指未來將會再展升浪，並突破歷史高位的看法仍然維持不變。而此輪的回調相信應該只是中期調整，畢竟本年香港市場的升浪中，暫仍未有一像樣的調整，而筆者相信這輪回調定會使下一個升浪來得更健康，行得更遠。因此建議各位現時應好好把握的機會為迎接未來升浪作部署，但緊記千萬不要太著急，因在突破了本年目標三萬點之後，市況亦如筆者之前的預期般明顯變得越趨反覆，且波動程度更大，且相信此情況亦將會持續下去，因此應市的難度亦會大大增加，因此大家更應靜待有關訊號出現後才入市，並緊記嚴守個人投資規律，以免受市場的雜音及氣氛所影響而影響回報，更或招致損失。

技術方面，經過上周的急跌後，期指已先後失守了十天及廿天的移動平均線，且各個主要的技術指標亦出現明顯偏淡的訊號，如MACD圖中已出現了由牛牛轉為牛熊訊號、在DMI圖中，DMI-線已由低位升穿了DMI+線，且ADX線亦出現了上升的勢頭，以上皆反映期指短期內偏淡的機會較高。而走勢方面，雖然昨天期指在見28600點至28800點區間附近水平後，即市很快便出現反彈，且最終收市更能成功收復了29000點關口，出現單日轉向的訊號，惟筆者仍略嫌反彈力道不足，除非未來短時間內期指收市能收復29600點水平，是次調整便很大可能確定已經完成；否則，昨天的走勢便只可視為調整中的後抽，後抽過後期指便或會再次下試昨天的底位28828點及28600-28000的區間的支持。因此，大家暫可先留意兩個位置， 向上的可看29600點的阻力，如未來能升穿該位置的話，期指便會再次挑戰近期新高30208點；相反，向下的則可看28600-28000點區間（該區間同時是50天移動平均線之所在）的支持，如未來該處也告失守的話，下一個最關鍵的支持位置則會是11月初的小三底的所在，即是28000點水平附近。

策略方面，首先，如未來收市價升穿29600點的話，同時翌日升穿前一天的高位及當天開市後十五分鐘高位的話，大家可考慮開倉做12月Long Call30400點，期權金成本為大概110-120點左右，如之後收市價再次跌穿29600點便要考慮止蝕。相反，如未來期指再次下試昨天的低位28828點，大家可在該位置附近開倉博撈底，可考慮做12月Long Call29600點， 期權金成本大概為130-140點左右，如之後收市價跌穿28600點便要考慮止蝕。

本人並未持有上述之股票或相關之衍生工具

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。