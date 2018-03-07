即巿股評 港股直擊 國際財經

恒生指數昨天低開逾百點，曾見28803點，呈深度超賣，惟很快受美股期貨急升帶動(註：美國稅改方案在華盛頓時間周六凌晨2時左右才獲參議院通過，故消息並未在上周五的美股完全反映，要到亞洲時間周一早上才由道指期貨顯示出來)，拗腰倒升，最多曾反彈逾200點，高見29343點，之後呈現回吐壓力，最終收報29138點，漲64點，扭轉連跌5個交易日的頹勢，成交金額1086億元。

過去個多星期以來，本欄多次提及恒指於主要成交密集區頂部，即約29200點為重要強弱分界關鍵位置【右圖】；假如失守此關口，後市可能從反覆尋頂轉為區間上落格局，若如此，初步支持位約為50天移動平均線及年初向上伸延上升通道底線約28600點至28700點。恒指於上周五(1日)和昨天均已收低於29200點水平，宜留意未來一兩天能否重返其上。

值得注意的是，恒指昨天低位28803點與50天線只有百多點距離，觀乎年初至今走勢，恒指每當回調到50天線附近，又或貼近年初向上伸延上升通道底線位置，都會爭持數個交易日，之後才會重拾升勢；故此恒指昨天早段急插，大致已達初步調整目標，問題是今次會否剛逼近50天線便掉頭反彈，抑或繼續於現水平反覆整固數個交易日才重新上路？升市莫估頂，跌市(或調整)莫估底，大家宜靜觀其變。

回說美國稅改，參議院在香港時間周六終於以51對49票通過有關法案，不過，在美國總統特朗普正式簽署成為法例之前，參眾兩院還須就細節和附加條款進行磋商，當中的討論同樣冗長和艱巨。然而，相信達成共識只是時間問題，始終誰也不欲稅改受阻延以致影響到2018年的中期選舉。

既然稅改方案落實已無太大懸念，現在可以先討論有關措施對來年金融市場的潛在影響或衝擊。

不用多言，讀者也明瞭減稅可對經濟帶來正面刺激，惟實質幫助有多大，則言人人殊。美國國會聯合稅務委員會預測，稅改可為GDP帶來額外0.8%的增長；令市場憂心的反而是減稅很可能打亂聯儲局明年加息或縮表的步伐！

多方面數據顯示，美國目前的經濟形勢十分不俗，否則聯儲局不會放心繼續加息及縮表。根據亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow預測模型，今年第四季經濟增長可達到3.5%。若然稅改方案明年落實執行，或會造成經濟過熱，促使加息的速度和幅度遠高於市場預期！

聯邦基金利率期貨市場顯示，聯儲局本月將再加息一次，明年只會加息兩至三次；然而，稅改這一變數很可能令加息次數不止於此，勢必對2018年的債市、股市，以至美元滙價造成震盪，投資者必須留神。

信報投資研究部

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