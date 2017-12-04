今日 19:28
重要通告
港股直擊
華顯光電(00334)公布，就可能收購南京瀚宇彩欣51%至81%權益，訂立諒解備忘錄。
南京瀚宇彩欣主要從事研發及製造TFT-LCD顯示屏用觸控屏、平板電腦、手提電腦及車載顯示模組。
H股全流通最快明春拍板
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