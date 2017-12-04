重要通告 港股直擊

華顯光電(00334)公布，就可能收購南京瀚宇彩欣51%至81%權益，訂立諒解備忘錄。

南京瀚宇彩欣主要從事研發及製造TFT-LCD顯示屏用觸控屏、平板電腦、手提電腦及車載顯示模組。