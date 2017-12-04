港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五晚受壓，不過參議院通過稅改法案，刺激今日美股期貨急升。港股連跌5日後，今日低開高走一度反彈逾200點。大市成交額回落，不過下跌股份比例仍較多。

恒指今早低開123點，即失兩萬九，開市後急挫271點，見28803點創11月7日以來新低，其後拗腰倒升，11時過後升勢進一步增強，最多升269點，見29343點全日高，惟受制20天線(約29330點)，中午升206點，波幅上午成形。午後升幅收窄，收市競價時段進一步嘜低。恒指收報29138點，升64點或0.2%，5連跌告終。大市今日下跌股份比例為53%，上升股比例為47%。

全日成交額1086.14億元，較上周五大減約418.53億元或27.8%。

國企指數收報11518點，升68點或0.6%。

恒指即月期貨收市升77點或0.26%，報29193點，高水55點。

A股收市窄幅上落，滬指跌0.24%；深成指升0.01%。兩市成交額約4073億元人民幣。

歐洲三大股市最新造好，德國股市升逾1%；美國道指期貨最新升207點，報24445。

藍籌股方面，騰訊(00700)甫開曾再跌2%，見377.2元創4周新低，其後曾反彈3.3%，見397.8元，收市僅升0.9%，成交額147.42億元。另外，藍籌新貴碧桂園(02007)升3.1%；美銀美林指萬洲(00288)為本港對美國稅改方案主要潛在受益者，收市升3.5%為今日表現最好藍籌。金融股個別走，滙控(00005)和港交所(00388)跌約0.3%：友邦(01299)升0.6%；中行(03988)升0.3%。多隻本地地產股逆市向下，新地(00016)跌1.7%；領展(00823)跌0.6%；長實集團(01113)跌1.4%；恒地(00012)跌1.9%；恒隆地產(00101)跌2.3%。

焦點板塊

內險股：今日全線造好，平保(02318)曾反彈4.6%，收市升2.3%；國壽(02628)升0.6%；新華保險(01336)獲大和升目標價至67元，股價升3.6%；財險(02328)升2%；太平(00966)升3%。另外，半新股眾安(06060)獲加入恒生綜合大中型股指數，收市升0.5%。

科技股：藍籌瑞聲(02018)反覆低收升0.1%；藍籌新貴舜宇(02382)反覆平收，報132元。其他股份普遍回勇，軟件股方面，周三(6日)公布業績的網龍(00777)飆10.1%；金山軟件(03888)升1.8%；IGG(00799)彈6.2%；科通芯城(00400)升6.1%；雲遊(00484)升3.6%。另外，長飛(06869)升3.8%；信利(00732)升8%；通達(00698)升1.5%；中興(00763)升3.1%。鴻騰(06088)獲加入恒生綜合大中型股指數，晉身「港股通」名單，收市飆10.8%，成交額6.86億元。

石油股：石油出口國組織(OPEC)及俄羅斯等產油國同意延長減產協議九個月至2018年年底，刺激紐約期油上周五急升96美仙或1.67%，今早亞洲時段略為回軟。石油石化股造好，中石油(00857)升1.5%；中海油(00883)升1.5%；中石化(00386)升1.1%；被剔出藍籌的昆侖能源(00135)則升2.9%。

中資航空股：今早受追捧，南方航空(01055)創1周高，收市升3.6%，其A股升5.1%；中國國航(00753)升3%，其A股升3.02%；東方航空(00670)升3.7%，其A股升1.92%。

焦點股份

中國水務(00855)：連日造好，今早創上市新高，收市升11.5%，成交額2.37億元，連升4日。集團上周四中午公布，中期股東應佔溢利按年增長25.16%。每股中期股息派8仙。集團主席段傳良表示正陸續出售非核心資產。

青島啤(00168)：今日急漲6.5%，瑞銀把青島啤評級直接上調至「買入」，目標價由21.41元大幅上調至45.37元。高盛維持「中性」評級，目標價由34.5元上調至36元。同行華潤啤酒(00291)升5.6%，瑞銀首予華潤啤酒「買入」評級，目標價28.47元。高盛維持「買入」評級，目標價由23元上調至24.5元。

萬達酒店發展(00169)：午後曾炒高18.9%，收市升10.5%，成交額9750萬元。集團宣布，母公司萬達海外與新控股公司萬達投資簽署不具法律約束力的意向書，擬把集團已發行股本約65.04%將轉讓予新控股公司，每股作價1.2元。新控股公司由萬達集團董事長王健林全資擁有，萬達酒店的最終控股股東，在擬議轉讓前後將保持不變。

濰柴動力(02338)：跌7.7%，為今日表現最差「港股通」股份，德銀最新維持濰柴動力「沽售」評級。

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