即巿股評 港股直擊

唔單止港股大玩過山車，美股喺上周五亦急落急上玩埋一份。早段美股因為稅改方案有望通過再高開，但受通俄門事件所影響，道指曾急跌逾300點，其後「侵侵」出嚟講咗兩句，跌幅收窄。至參議院正式通過稅過方案，再一次令市場燃起希望，三大指數期貨造後，帶動港股低開高走。

恒指早段又畀內地股市拖累低開逾百點，其後跌幅擴大至271點，低見28803點，不過28800點係一個重要支持位，大市未有進一步向下考驗50日線(28689)即展開反彈。加上內地股市亦止跌回升，恒指上半場最多升269點，高見29343點，中午報收29281點，升206點；國指跑贏升148點，報收11598點。

恒指跌至重要支持下反彈，由高位30200點計，回到28800點，回咗1400點，呢個幅度夠晒皮，不過大市要重上三萬有啲難度，目前反彈能企穩29300點，仍有條件進一步挑戰29450-29600點，否則29300企唔住反彈則告一段落，喺29400前行人止步。港股能否完成調整再上嘅關鍵係騰訊(00700)，一向都話港股成也騰訊、敗也騰訊。

騰訊今早殺盡貼價牛證，喺370元至380元回收價有超過10隻百份百街貨牛證，數目超過10億份，今朝幾乎殺過片甲不留，385元樓下殺咗廿隻牛證後，騰訊亦大幅反彈。半日報收395.4元，升10.4元，留意騰訊反彈阻力喺400元左右，始終上面有個巨型下跌裂口唔係咁易回補，目前殺完大批牛證，估計會喺現水平進行整固。

至左右港股另一關係係內地股市，暫時上證指數喺3300點有支持，雖然內地債市不穩，又傳有基金走佬，但阿爺為咗維穩，已限制內地基金沽A股，同埋延遲審批港股通基金，防止北水大量南流。咁做當然保得住A股唔死得，但內地基金沽唔倒A股，侷沽港股，令上周港股插水。希望A股生生性性，喺現水平企穩甚至反彈，北水減少掃貨，都未至於要沽貨，咁港股先可以企定定。

幾時都話平保(02318)估值唔算貴，喺75元應該有支持，連跌三日後，今日半場彈近4%，係表現最好藍籌股。只要平保股價能重上80元水平靠穩，調整或告一段落，有條件重拾升勢，不過78元至80元又係有個下跌裂口，要完全回補方能扭轉弱勢。其他內險股跟升，但相對內險股，內銀股表現一般，反彈力度唔算大。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)